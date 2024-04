La stella del violino Zimmermann debutta al Teatro Filarmonico nel "Concerto di Brahms" con l'Orchestra di Fondazione Arena

Il violinista Frank Peter Zimmermann, da oltre trent’anni fra i massimi virtuosi al mondo, debutta a Verona con l’Orchestra di Fondazione Arena: l’occasione è il secondo appuntamento della “primavera a tutto Brahms”, dedicata all’integrale di sinfonie e concerti del compositore tedesco, con direttori emergenti e solisti di fama internazionale. Venerdì 12 aprile, alle 20, e sabato 13 aprile, alle 17, è la volta di una pietra miliare del repertorio, il grandioso Concerto per violino e orchestra con il violinista tedesco Zimmermann quale solista d’eccezione, abbinato alla Seconda sinfonia in Re maggiore, che nel catalogo di Johannes Brahms è stata definita “pastorale” per il sapiente equilibrio di ombrosa timidezza e slanci gioiosi. Sul podio, anch’egli al debutto veronese, il maestro svizzero Christoph-Mathias Mueller.

Il concerto (il quarto della Stagione Sinfonica 2024) ha una durata di 85 minuti circa più intervallo. I biglietti per il vanno da 10 a 26 euro, con tariffe speciali per tutti gli under30 dedicate all’avvicinamento dei più giovani all’immenso patrimonio artistico proposto al Teatro Filarmonico. Biglietti, abbonamenti e carnet sono disponibili al link www.arena.it/it/teatro-filarmonico, alla Biglietteria dell’Arena e, due ore prima di ogni concerto, alla Biglietteria stessa del Teatro Filarmonico in via Mutilati. La nuova BCC Veneta si conferma main sponsor della Stagione Artistica 2024 del Teatro Filarmonico.

Il prossimo appuntamento sinfonico vedrà la prima italiana dell’eclettico e spettacolare Requiem di Andrew Lloyd-Webber, maestro indiscusso del musical odierno (e non solo). L’integrale brahmsiana prosegue il 3 e il 4 maggio con la Terza sinfonia diretta da Franz Schottky abbinata al Secondo concerto per pianoforte e orchestra con Pietro De Maria. Il 10 e l’11 maggio Eckehard Stier dirigerà la Quarta sinfonia e il Primo concerto per pianoforte e orchestra con Lilya Zilberstein. Nella ricca programmazione di Arena Young per il mondo della scuola e i giovani, la rassegna Andiamo a teatro offre la possibilità di assistere ai concerti al Teatro Filarmonico e partecipare ad un Preludio un’ora prima dello spettacolo: un momento di approccio al linguaggio sinfonico e alla musica in programma a cura di Fondazione Arena, nella prestigiosa Sala Maffeiana. Per ogni concerto è possibile partecipare al Preludio venerdì sera alle 19 e sabato pomeriggio alle 16. Info e prenotazioni: Ufficio Formazione scuola@arenadiverona.it - tel. 045 8051933.

Johannes Brahms (1833-1897), amburghese di nascita e viennese d’adozione, fu pianista virtuoso e amico dei più grandi musicisti dell’epoca (come il violinista Joachim, dedicatario e primo esecutore del Concerto in Re in programma), diventò in breve figura di riferimento del suo tempo, a torto giudicato passatista, contrapposto alla “musica dell’avvenire” dei seguaci di Wagner. In realtà, come riconobbero diversi autori a lui successivi, Brahms fu un grande sperimentatore delle forme musicali, esplorate e sapientemente messe in discussione dall’interno della tradizione verso nuovi confini, in un linguaggio personale dove convivono impeti romantici e decadenti, affascinanti, malinconie. Le sinfonie e i concerti brahmsiani sono parte fondante della storia della musica e occasione irripetibile per musicisti, appassionati e curiosi: a Verona, per la prima volta nel 2024, sono proposti in quattro appuntamenti della stessa stagione.

Info e biglietti: www.arena.it. Punti vendita TicketOne.it

Teatro Filarmonico / EnneviFoto via ufficio stampa Fondazione Arena di Verona