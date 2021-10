Musica live alle Cantine de l'Arena: i concerti di ottobre

Oltre 60 eventi disseminati su gran parte del territorio nazionale più una giornata speciale, il tutto in nome del jazz. L’associazione Italia Jazz Club è felice di presentare la prima edizione di “Itaclub” il festival diffuso dei jazz club italiani, e la prima “Giornata Nazionale dei Jazz Club” (15 ottobre 2021). Due iniziative inedite che per la prima volta nella storia radunano sotto la stessa bandiera le numerose realtà che, in ogni angolo del nostro Paese, tengono viva la passione per la musica jazz, coagulando intorno ad esse tanti appassionati, musicisti, professionisti del settore e semplici amatori. “ItaClub” si terrà dall’8 al 15 ottobre, proponendo più di 60 eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, realizzati dai propri associati in 23 dei più importanti jazz club italiani. Per sottolineare l’importanza di queste iniziative ”post pandemia”, a Le Cantine de l’Arena (locale associato a IJC) si è deciso di far coincidere l’inizio della programmazione musicale in Brasserie proprio con la prima “Giornata Nazionale dei Jazz Club”, una grande ripartenza dopo la forzata chiusura e sospensione degli eventi live.

Di seguito alcune novità nell’apertura di questo nuovo anno musicale. La programmazione si svolgerà su tre serate del fine settimana. Il venerdì si mantiene la Rassegna “World Music”, dove si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Il sabato si riconferma la nostra Rassegna“Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio jazz acustico. La domenica per la Rassegna “My Jazz Club”, il palco ospiterà concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali, con repertori che spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni della musica afro-americana.

Il live sarà proposto in due set con inizio alle ore 19.30 (early set) e 21.30 (late set).

PROGRAMMA DI OTTOBRE 2021

VENERDÌ 15 OTTOBRE ore 22.00

“Italia Jazz Club” presenta “ItaClub” e la “Giornata Nazionale dei Jazz Club”

ALFONSO - CONTE - MICHELUTTI TRIO

"Live at Cantine de l'Arena"

(Jazz)

MATTEO ALFONSO piano

LORENZO CONTE double bass

ANDREA MICHELUTTI drums

Riapre la Brasserie di Verona nella prima “Giornata Nazionale dei Jazz Club”.

Il Trio Alfonso-Conte-Michelutti nasce come resident band di uno tra i più importanti Jazz Club italiani: lo storico "Cantine de l'Arena" di Verona. Il sodalizio artistico, impreziosito da un’amicizia di lunga data, è basato sulla rivisitazione in chiave contemporanea di Standard della tradizione, raccolti nel cd "Live at Cantine de l'Arena".

SABATO 16 OTTOBRE ore 20.00

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 17 OTTOBRE ore 19.30 (early set) – ore 21.30 (late set)

CCCP 4et

(Jazz)

MICHELE POLGA tenor sax

DARIO CARNOVALE piano

LORENZO CONTE double bass

MASSIMO CHIARELLA drums

Il sound coinvolgente del quartetto rivisiterà il grande repertorio dei Broadway standards e alcune composizioni originali, magistralmente guidato dall’inconfondibile suono del sax di Michele Polga e da una formidabile sezione ritmica composta dal pianista Dario Carnovale, il contrabbassista Lorenzo Conte e il batterista Massimo Chiarella.

VENERDÌ 22 OTTOBRE ore 22.00

PASSEPARTOUT

(French Gipsy Swing)

CHIARA DAL MOLIN voice

PIER BRIGO double bass

GIANNI TOMAZZONI guitar

NEREO FIORI accordion

Passepartout è in arte Chiara Dal Molin, cantante veronese visceralmente legata a Parigi che da anni si impegna a portare il suo amore per la Francia sui palchi dei più importanti jazz club, teatri, festival internazionali ed eventi istituzionali. Accompagnata dai suoi fedeli musicisti Passepartout è un autentico punto di riferimento di francesità in Italia. Il live a le Cantine de l'Arena è l'unica data prevista per questo inverno, prima che Passepartout voli a Parigi per lavorare con un team d'eccellenza al suo progetto discografico originale, in uscita il prossimo anno.

SABATO 23 OTTOBRE ore 20.00

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 24 OTTOBRE ore 19.30 (early set) – ore 21.30 (late set)

ODORICI- BIRRO 4et

The Music of McCoy Tyner

(Jazz)

PIERO ODORICI sax

PAOLO BIRRO piano

STEFANO SENNI double bass

MARCO SOLDÀ drums

Il sodalizio artistico fra il sassofonista Piero Odorici e il pianista Paolo Birro risale agli esordi delle loro rispettive carriere ed è contrassegnato da amicizia e stima reciproca. In questa occasione intendono celebrare una passione comune: la musica del pianista e compositore McCoy Tyner, scomparso lo scorso anno e di cui vengono interpretati celebri brani degli anni ‘60 e ‘70, e alcuni suoi arrangiamenti di standard. Completano il quartetto Stefano Senni al contrabbasso e Marco Soldà alla batteria.

VENERDÌ 29 OTTOBRE ore 22.00

ALE FUSCO 4ET

(Swing, jumpin’swing, jive)

ALE FUSCO voice

RICCARDO DOLCI guitar

ANDREA PINAMONTE double bass

ENRICO TRUZZI drums

Assistere ad un concerto del quartetto o ascoltarne dei pezzi significa realmente tuffarsi nella magica atmosfera degli anni ‘50-‘60 al ritmo dello swing, del jive, della rumba e del rock‘n’roll. Canzoni che vanno dal più classico “’O sole mio” al primo Celentano (“Azzurro”), da “Via con me” di Paolo Conte all’eterno “Buonasera signorina”. Brani di una straordinaria longevità, apprezzati in Italia come all’estero da ascoltatori di tutte le età.

SABATO 30 OTTOBRE ore 20.00

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 31 OTTOBRE ore 19.30 (early) – ore 21.30 (late set)

FRANCESCA BERTAZZO TRIO “JAZZ CONNOTATION TRIO“

(Jazz)



FRANCESCA BERTAZZO guitar, voice

GIANLUCA CAROLLO trumpet-flugelhorn

BEPPE PILOTTO double bass

Davvero unica e originale questa formazione che vede la vocalist protagonista anche di quasi tutti gli arrangiamenti e dell’accompagnamento armonico alla chitarra, con una scelta di repertorio che parte dal mainstream e approda al jazz moderno passando per il be-bop e l’hard-bop. In una sapiente miscela fra standards noti e poco noti, e brani originali autografi, Francesca Bertazzo Hart conduce il suo trio, plasmandolo al servizio della sua splendida voce profondamente jazz.

