Doppio appuntamento nel weekend con il sound di "Verona Beat"

Due appuntamenti beat in contemporanea, sono la novità che il promoter Giò Zampieri presenta venerdì 8 ottobre 2020 per accontentare tutto il pubblico di “Verona Beat Autunno” senza creare assembramenti. Al 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise, la classica serata beat con I Lupi e Ricki e Le Perle alle 20.30. Al Calmiere di piazza San Zeno, alla stessa ora, Marco Attard e Ivo Borchia della Rugantino Band con la loro storia della musica pop e beat d’ogni tempo. I Lupi, storica formazione di San Giovanni Lupatoto, oggi schiera Gian Vittorio Zecchetto (voce), Paolo Bellardone (chitarra), Franco Montioli (chitarra), Fabio Tegazzini (basso), Rino Zago (tastiere), Giannantonio Isolani (batteria). Ricki e Le Perle è la più longeva band di Bovolone, con i fratelli Claudio (voce) e Ricki Bertolini (tastiere), Elena Ferrarese (chitarra), Fabio Tegazzini (basso) e Patrizio Bertolini (batteria).

Di Marco Attard ci sarebbero troppe cose da raccontare, ma ricordiamo solo che faceva parte dei Tornados, il complesso veronese che nel 1967 fece sfigurare Equipe 84, New Dada e tanti altri. Negli anni Ottanta faceva musica al Rugantino di Lazise, dove nacque il Premio omonimo per merito di Giampaolo Rizzetto e Lorenzo Reggiani. Inventò poi “Il sole è di tutti” al Teatro Romano per beneficienza, stoppato solo quest’anno da Covid, il Premio Luciano Beretta e tante altre manifestazioni. Ha cantato e suonato la chitarra con gente come The Rokes Mike & Bobby, Shel Shapiro, Tonino dei Camaleonti, Gian Pieretti, James Thompson e molti altri. Il suo partner musicale da tanti anni è Ivo Borchia, uno dei tastieristi più completi in assoluto. Non rimane che l’imbarazzo della scelta.

