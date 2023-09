A San Bonifacio arriva la band Insieme con lo spettacolo tributo a Mina e Battisti

Un nuovo evento in San Bonifacio dell'agenzia di spettacoli OSM WORLD MANAGEMENT che dall'anno 1994 vende e organizza vari eventi musicali. Sono molte le iniziative, anche al Teatro Centrale di San Bonifacio, tra queste anche Sabato 24 Febbraio 2024, l'evento dell'ANONIMA MAGNAGATI per il 50° anniversario e molti altri in lavorazione in tutta Europa.

La prima data per l'inverno è quella di sabato 16 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Centrale di San Bonifacio (VR) con lo spettacolo della Tribute Band INSIEME, in una straordinaria serata omaggio a MINA & BATTISTI con LEANDRO GHETTI e SABRINA MORANTE accompagnati dal loro gruppo musicale.

In quella strepitosa esibizione, per la prima volta Mina e Battisti interpretano insieme le canzoni di Lucio, con una intensità ed un trasporto tale da immortalare quel momento come uno dei più belli significativi della storia della musica italiana. In circa due ore di spettacolo, si alternano passaggi più rock ad altri più intimisti, fino all’interpretazione di VOLEVO SCRIVERTI DA TANTO, canzone che Mina dedicò a Battisti poche settimane dopo la sua scomparsa.

PREVENDITE ABITUALI e su VIVATICKET. Email: osmworldmanagement@gmail.com.