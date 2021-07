Risate assicurate con Marco della Noce a Villa del Bene sabato 31 luglio 2021

Ci sarà da ridere sabato 31 luglio sera in Villa del Bene. Per l'occasione è atteso Marco Della Noce, noto al pubblico televisivo per il suo personaggio Larsen, ma anche per il meccanico della Ferrari Oriano Ferrari e per l'agente dei Nocs. Tra le apparizioni da segnalare quelle a Mai dire Gol e nel programma di Serena Dandini L'ottavo nano. Il successo importante arriva però con Zelig. Ma Della Noce non è solo questo, è anche la voce di Luigi nei film: Cars - Motori ruggenti, Cars 2 e Cars 3. Così come attore in serie televisive e film. L'evento, organizzato nella splendida struttura da Anthill Booking e dall'associazione Cultura Innovativa, patrocinato dal Ministero della Cultura – Polo Museale del Veneto e dal Comune di Dolcè, è ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria all'indirizzo https://della-noce.eventbrite.it o inviando una mail a info@villadelbene.com o telefonando allo 045/8531196.

L'apertura dei cancelli è prevista alle 19 con l’Happy Spritz Time. In contemporanea ci saranno le esibizioni dei Veronesi Gravity Zero, del progster veronese Chianluca e del cantautore Vincenzo Greco. Durante tutta la serata sarà aperta l’area Food & Drink, inserita all'interno del delizioso parco che caratterizza la villa. Ma Villa del Bene non è solo concerti. All'interno della struttura vengono poi organizzate anche presentazioni di libri, mostre d’arte, conferenze, meeting, degustazioni, picnic nel giardino e, quando sarà possibile, matrimoni e celebrazioni, fino al 29/08 è possibile visitare la mostra Like a Virgin di Sasha Torrisi, ex cantante dei Timoria. Inoltre nei prossimi mesi la villa diventerà un importante snodo per il cicloturismo e il turismo sostenibile. Infatti chi è interessato potrà noleggiare biciclette direttamente in loco, per poi inforcare la ciclabile che costeggia il fiume Adige cui spingersi fino a Innsbruck. In attesa del collegamento con il centro di Verona... “La nostra intenzione è quella di costruire uno spazio inclusivo in cui tutti, bambini compresi, possano godere di storia, natura, arte e sostenibilità del vivere”, spiega Antonella Todaro di Cultura Innovativa partner di Villa Del Bene Network, “gli artisti qui sono benvenuti. La pandemia non è stata facile da gestire, ma ora siamo pronti a far vivere a chi lo vorrà un'estate stimolante, con nomi di sicuro interesse di livello nazionale”. La serata sarà presentata da Fabio Ricci.

