"Come averla vinta sui fornitori di trasporto delle merci", il libro di Paolo Brutti si presenta a Verona

Il libro "Come averla vinta sui fornitori di trasporto delle merci" di Paolo Brutti sarà presentato mercoledì 13 luglio alle 19 all'Hotel Crowne Plaza in Via Belgio 16, a Verona. Il sottotitolo del libro, fresco di pubblicazione, chiarisce il target: "Guida pratica per imprenditori, manager e responsabili della supply chain che vogliono viaggiare senza freno a mano". Si tratta di un testo specialistico ad alta leggibilità e di forte impatto umano, che stimola l’interesse delle figure imprenditoriali e dirigenziali a una maggiore conoscenza del mondo della logistica e dei trasporti e invoglia i responsabili di tali ambiti e della supply chain a inaugurare un atteggiamento di apertura verso la possibilità di confronto con la figura dell’esperto in materia di fornitura e di distribuzione della merce.

Paolo Brutti è consulente di negoziazione, accreditato formatore di manager e responsabili nel settore della logistica e dei trasporti. È il creatore del marchio "Farsi Strada" e di un metodo di lavoro messo a servizio di chi cerca di districarsi nella “selva oscura” del mondo della gestione della logistica e dei rapporti con i fornitori di trasporti delle merci.

"Come averla vinta sui fornitori di trasporto delle merci" gode dell’autorevole prefazione di Ivan Russo, professore ordinario di economia e gestione delle imprese al dipartimento di economia aziendale dell’Università di Verona nonché esperto di supply chain management, logistica e marketing, che sottolinea il merito del contributo di Paolo Brutti in quanto «importante strumento di formazione e cultura nell’ambito della logistica».

Di seguito, dopo un’introduzione in cui l’imprenditore veronese racconta il suo percorso professionale e la nascita del marchio Farsi Strada, vengono presentate dieci case history che rivelano le fragilità di un matrimonio complicato tra il fornitore di trasporti e il cliente. È a quest’ultimo che l’autore offre indicazioni per comprendere le tariffe, i coefficienti e per valutare in modo corretto le voci accessorie, e dispensa consigli utili in merito alle più adeguate strategie per imparare a negoziare e a tutelare i propri interessi in un proficuo dialogo win-win con i fornitori. Ne viene fuori l’idea di un cliente più consapevole e padrone del proprio modus operandi e quella di un fornitore di trasporti non più onnisciente e unico stratega in fase di negoziazione.

Un particolare rilievo meritano i capitoli che affrontano le insidie delle voci accessorie come il supplemento carburante, tema dolente e di rilevante attualità per i responsabili aziendali; i preziosi suggerimenti alle start-up di e-commerce a caccia del migliore servizio offerto dai fornitori di trasporto; le sfide e gli scenari ai quali vanno incontro le aziende rispetto al modello liquido che caratterizza il mondo dei trasporti e in generale quello manageriale oggi. Il tutto insaporito da una serie di esercizi e informazioni tecniche che non sempre vengono elargiti in azienda e in particolare dai fornitori.