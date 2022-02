Una colomba di pace con Emergency

Come da tradizione, EMERGENCY in collaborazione con Tre Marie distribuisce delle colombe da 1kg per tutti coloro che desiderino sostenere l'associazione. Il ricavato supporta interamente i nostri progetti in Italia, in Africa e in Medio Oriente. Ad esempio nel poliambulatorio di Marghera (VE) si forniscono cure dentali a chi non può permettersele.

Il centro di maternità di Anabah (Afghanistan), gestito interamente da donne, fornisce supporto prenatale alle donne e cure ai piccoli nati, oltre ad essere centro di primo soccorso per le vittime della guerra, che non ha mai lasciato il paese. Il centro Salam (Sud Sudan) è il nostro centro di cardiochirurgia, l'unico di vera eccellenza in quasi la totalità del territorio africano ed è specializzato in particolare nelle cure pediatriche, perché curare ed educare alla cura le nuove generazioni è l'unico modo per creare un futuro di diritti.

Emergency non fornisce solo cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra e della povertà, ma promuove dove opera una cultura di pace. Abbiamo infatti capito che l'unico modo per garantire uguaglianza è ABOLIRE la guerra, e per farlo è necessario far valere i diritti umani, garantiti dalla Dichiarazione Universale del 1948, oggi più che mai.

Le colombe saranno distribuite il 9-10 aprile a Verona oppure nella prima settimana di aprile in accordo con i volontari del gruppo. Il costo simbolico è di 15 euro. Se desideri prenotare una o più colombe puoi contattarci via mail (verona@volontari.emergency.it) altrimenti puoi prenderla direttamente al banchetto.