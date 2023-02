Al Teatro Stimate lo spettacolo "Cipì"

Domenica 12 febbraio Fondazione Aida presenterà "Cipì", una nuova lettura del grande classico di Mario Lodi, un allestimento per bambini da 3 anni che farà emergere temi di una delle storie più amate da diverse generazioni. Un piccolo quadro animato dove immagini di fiaba legati al mondo della natura si mescolano a effetti interattivi, il tutto per dare voce alle avventure di questo insolito protagonista, un coraggioso e curioso passero impaziente di scoprire il mondo. In questa versione dell’opera di Lodi, protagonista insieme a Cipì è una bambina annoiata, interpretata da Annachiara Zanoli, che in un crescendo di azioni e racconti, facilitati da una scenografia espressiva, scoprirà il potere magico della fantasia come strumento di crescita e divertimento.

Cipì è realizzato con il supporto di Lucia Messina, regista, e Caterina Marcioni, scenografa. Lo spettacolo si terrà il 12 febbraio, ore 16.30, al Teatro Stimate di Verona per Famiglie a teatro, rassegna organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, Arteven, il sostegno della Regione del Veneto, Mibact, Fondazione Banca Popolare di Verona e il patrocinio della Provincia di Verona. Gli spettacoli al Teatro Stimate proseguiranno il 26 febbraio con In bocca al lupo di Fontemaggiore Teatro.

Teatro Stimate: via C. Montanari, 1 Verona

Biglietti: 6 euro da 3 a 12 anni ed enti convenzionati/7 euro intero, gratis sotto i 3 anni

Info 0458001471 - www.fondazioneaida.it

Cipi? - ph Stefano Girardi