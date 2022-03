In città la prima edizione dell'Extra sci-fi festival Verona

A Verona, tra Largo Bastioni di Orione e Porta Tannhäuser, c’è un luogo dell’anima dedicato all’amore per la fantascienza. Quel luogo si chiama EXTRA sci-fi festival Verona, una celebrazione della Fantascienza tutta, dal cinema alla letteratura, dalla musica ai fumetti, che si terrà, tra proiezioni, eventi e mostre, dal 4 al 13 marzo 2022.

Ora, EXTRA sci-fi festival Verona è lieto di annunciare, in collaborazione con il prestigioso Trieste Science+Fiction Festival, e con il sostegno dei media partner i400Calci e Heraldo, il programma della prima edizione, che includerà sette lungometraggi, tra cui la proiezione del capolavoro The Thing di John Carpenter nell’anno del suo 40° anniversario, quattro cortometraggi, una presentazione e mostra dedicata all’artista Stefano Zattera (autore della nostra fantastica locandina) e una giornata di studi organizzata in collaborazione con l’Università di Verona per celebrare il grande Philip K. Dick, a 40 anni dalla scomparsa.

EXTRA, perché a Verona non si era mai visto un Festival così. EXTRA come tutto ciò che non è di questo mondo, gli alieni, robot e astronavi con cui la Fantascienza, in realtà, parla proprio di noi e del mondo folle, allucinante, violento ed extraordinario in cui viviamo. EXTRA come San Michele Extra, dove le proiezioni si terranno presso il Cinema Teatro Nuovo San Michele.

A seguire, il programma ufficiale di EXTRA sci-fi festival Verona.

Il programma

VENERDÌ 4 MARZO

SANTA MARIA CRAFT PUB

via Santa Maria in Chiavica 6

dalle 19

Sci-Fi Soundtrack Night

Vinyl Selecta by Black Lagoon.

SABATO 5 MARZO

Serata di apertura con le proiezioni di:

21 Sins of a Werewolf

David Prendeville, Irlanda (2020, 21’)

21.30 THE THING / LA COSA

John Carpenter, USA (1982, 109’)

Nel quarantennale della sua uscita, il film cult del maestro John Carpenter torna finalmente sul grande schermo. Antartide, dodici scienziati di una base di ricerca rinvengono un’entità mostruosa che si rivela essere una letale forma di vita aliena. “La Cosa” si insinua tra loro e comincia a farli fuori uno a uno...

DOMENICA 6 MARZO

LA BOTTE E L’UVA

via XX Settembre 16 - San Martino B.A.

dalle 18:00

BEVUTE LUDICHE E RAVVICINATE DEL TERZO TIPO

Un pomeriggio con giochi in scatola a tema sci-fi.

GIOVEDÌ 10 MARZO

LA SOBILLA

Salita Santo Sepolcro 6/b

20.30

IL BUCO NOIR. CON STEFANO ZATTERA

Presentazione in compagnia dell’autore del suo nuovo albo a fumetti “Il buco noir” (Eris edizioni, 2020), avventura weird e allucinata tra fantascienza sociologica e satira pungente.

VENERDÌ 11 MARZO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Polo Santa Marta, via Cantarane 24

mattina 10-13

pomeriggio 15-17

GIORNATA DI STUDI

Svegliatevi, dormienti.

I mondi e le visioni di Philip K. Dick a quarant’anni dalla scomparsa.

VENERDÌ 11 MARZO

18.30 LAPSIS

Noah Hutton, USA (2020, 104’)

Enormi cubi di metallo nei boschi, droni corrieri, infinite bobine di cavi e robot con sei zampe... In una realtà parallela, Ray Tincelli decide di accettare un lavoro nel nuovo e strano settore della gig economy: percorrere chilometri a piedi per collegare la rete quantica. Un’intelligente e cinica visione dei risvolti del capitalismo.

21 The Exit Plan

Angus Wilkinson, Australia, UK (2020, 14’)

21.30 FLASHBACK

Christopher MacBride, Canada (2020, 97′)

La vita di Frederick scorre tranquilla finché non arrivano le orrorifiche visioni di Cindy, ragazza scomparsa ai tempi della scuola. Assumendo una droga, il Mercury, capisce che la soluzione dell’enigma è sepolta nei suoi ricordi. Un fanta-thriller nel quale passato, presente e futuro si confondono.

SABATO 12 MARZO

18.30 EXTRA ORDINARY

Mike Ahern, Enda Loughman, Irlanda, Belgio (2019, 93’)

Che palle avere poteri sovrannaturali! Tutti ti chiedono di esorcizzargli il tostapane stregato o di liberarli da presenze nascoste sotto il tappeto... Ma Rose, paziente insegnante di scuola guida in un paesino irlandese, aiuta tutti. Se poi si tratta di qualcosa di più grave, come una ragazza posseduta per colpa di un cantante rock che ha fatto un patto col demonio, allora non si può davvero tirare indietro. Un’irresistibile commedia horror vincitrice di quattro premi al Trieste Science+Fiction Festival.

21 The Dead Collectors

Brendan Cleaves, UK (2021, 13’)

21.30 WITCH HUNT

Elle Callahan, USA (2021, 97′)

Una versione alternativa dell’America odierna in cui le streghe esistono davvero e la stregoneria è illegale. Claire, studentessa adolescente, dovrà affrontare i suoi stessi demoni e pregiudizi per aiutare due giovani streghe a eludere le autorità e trovare asilo in Messico. La stagione della caccia è aperta! Spietata allegoria di una società bigotta che discrimina e allontana il diverso, e di chi si ribella opponendo una resistenza all’ingiustizia.

DOMENICA 13 MARZO

17.30 The Trouble with Being Born

Sandra Wollner, Austria, Germania (2020, 94’)

Elli è un’androide e vive con George, un uomo che chiama papà. Passano insieme l’estate: di giorno in piscina, la notte a letto. Elli condivide con lui tutto quello che l’uomo le programma di ricordare, memorie che non significano niente per lei. Ma una notte la ragazzina si dirige verso il bosco spinta dall’eco di una vaga reminiscenza. Il racconto nichilista di un’umanità fatta di solitudine che convive con i propri fantasmi tecnologici.

20 Toto

Marco Baldonado, Canada (2020, 13’)

20.30 WARNING

Agata Alexander, USA, Polonia (2021, 85’)

David è nello spazio per un controllo di routine in una stazione meteorologica. Qualcosa va storto e l’uomo si ritrova separato dalla navicella, alla deriva. Intanto sulla Terra i robot sono divenuti accessori comuni, i vecchi modelli vengono abbandonati e finiscono in centri di adozione, come fossero animali domestici non più voluti. Un insieme di storie stralunate e interconnesse su di un domani sempre più verosimile.

Informazioni e contatti

Tutte le proiezioni si terranno presso il Cinema Teatro Nuovo San Michele, via Vincenzo Monti 7c - San Michele Extra (Verona).

Biglietto singolo 6 euro / giornaliero 10 euro

Abbonamento intero festival 35 euro + gadget

Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano.

In tutte le giornate sarà presente un banco di libri in tema.

Per aggiornamenti e comunicazioni, e per scoprire tutto sui film in programma, i dettagli sugli eventi e sui nostri ospiti, potete seguirci su:

Sito web ufficiale: www.extrascififestival.it

Facebook | Extra sci-fi festival Verona: www.facebook.com/ExtrascififestivalVerona

Instagram | extrascififestivalverona: https://www.instagram.com/extrascififestivalverona/

Telegram | EXTRASciFiFestivalVerona

E-mail: info@extrascififestival.it