Cinema all'aperto ad Illasi con il film "Doctor strange"

L'Associazione Anche Noi Cellore APS e il Comune di Illasi vi invita a una nuova serata del cinema all'aperto a Cellore d'Illasi (VR) il 28 agosto 2020 in Via XXV Aprile. Inizio del film ore 20.45 con apertura degli ingressi dalle ore 20.15, entrata gratuita, è gradita la prenotazione. Durante la serata saranno applicate tutte le disposizioni Anti-Covid come da Decreto Rilancio.

Titolo del film: "Doctor Strange".

Il Dottor Stephen Strange è il miglior neurochirurgo del mondo: tanto geniale quanto sbruffone ed egocentrico. Le sue sicurezze vengono tuttavia distrutte quando, a seguito di un incidente automobilistico, perde l'uso delle mani. Dopo numerosi tentativi e ormai senza speranze Stephen decide di recarsi a Katmandu, in Nepal, seguendo il consiglio di un suo ex paziente misteriosamente guarito da una paralisi incurabile. Nelle atmosfere mistiche del paese montuoso Strange farà la conoscenza dell'Antico, una misteriosa donna che insegna la padronanza delle arti mistiche nel lungo percorso per diventare stregoni. Strange dovrà aprire la mente per cercare di comprendere un mondo al di là ogni immaginazione.

Regia di Scott Derrikson.

Con Benedict Cuberbatch, Rachel McAdams e Tilda Swinton.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/anchenoicellore