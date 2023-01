Ciaspolata in Lessinia: "La magia dell'altopiano d'inverno" il 21 gennaio 2023:

RITROVO: ore 9, il luogo esatto verrà indicato in fase di iscrizione

DISLIVELLO: 400 m circa

LUNGHEZZA: 8 km circa

DURATA: 4 ore

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

SVOLGIMENTO ESCURSIONE - Ciaspolata nel Parco Naturale Regionale della Lessinia ad alto tasso paesaggistico! Neve fresca, silenzio e panorami a 360° faranno da cornice ad una mattinata alla scoperta dei molteplici aspetti naturalistici, architettonici, storici e culturali dell'altopiano. La magia della Lessinia invernale!

Non avete le ciaspole? Nessun problema, ve le forniremo noi direttamente in loco. L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

COSTO ESCURSIONE:

20 euro ADULTI, ragazzi tra 10-14 anni 12 euro

POSSIBILITA' di NOLEGGIO di CIASPOLE (e bastoncini): 10 euro a persona

GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro iIaliano AIGAE; VE366. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti):

Telefonando al numero 379 2532965

Mandando una mail a info@vocidalbosco.com

Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.

con scritto nome cognome e iscrizione all'evento. NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

scarponcino o calzature da escursionismo con suola da trekking in buono stato, preferibilmente a collo alto (no “mon boot” o scarpe a suola liscia)

pantaloni lunghi e abbigliamento a strati (consigliamo calza a maglia e più strati caldi per la parte alta)

vestiario adeguato alla stagione

acqua (o the caldo): almeno 1,5 litri

pranzo al sacco più qualche riserva alimentare (snack, frutta ecc)

guanti e cappello

MATERIALE CONSIGLIATO

calze e vestiti di ricambio in auto

bastoncini telescopici da trekking

binocolo

macchina fotografica

Alberto Saddi, Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta ed assicurata al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche (con il numero VE366) AIGAE; Naturalista specializzato in Conservazione e Gestione del Patrimonio naturale; Video/Fotografo naturalistico. Professione svolta ai sensi della legge 4/2013. La Guida è libera, nel caso sussistano le condizioni di abbigliamento ed equipaggiamento insufficienti, di escludere il partecipante per ragioni di sicurezza. Esiste la possibilità di modifica/annullamento dell'evento in caso di maltempo: dovessero presentarsi queste condizioni verrete contattati quanto prima. Tutto ciò che non è esplicitamente citato non è da ritenersi incluso nella tariffa dell'escursione. Restando a disposizione: per ogni tipo di informazione e/o forma di supporto contattateci a info@vocidalbosco.com o al cell: 379 2532965 (telefono, Whatsapp, SMS).