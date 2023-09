Escursione guidata: "Il bramito del cervo nel parco della Lessinia"

Il bramito, momento di fondamentale importanza per il Cervo e di grande fascino per i nostri boschi e vallate, tra poco avrà inizio e tra qualche settimana sarà al suo picco. Sarà questa un'occasione per scoprire la biologia di questo animale, andare alla ricerca delle sue tracce e ascoltare il suo potente bramito. Cosa è davvero il bramito? A cosa serve, come si sviluppa e che informazioni può dare a noi per conoscere le popolazioni di Cervo su un territorio? Tra radure e vaj entreremo in contatto con questo ungulato: lo conosceremo meglio e ci fermeremo alle ultimi ore del giorno e prime della notte per ascoltare uno dei fenomeni più affascinanti dei boschi alpini.

RITROVO: ore 17.00 a Bosco Chiesanuova, i dettagli li forniremo al momento della prenotazione

DISLIVELLO: 400m.

LUNGHEZZA: 8-10 km

DURATA: 4 ore circa

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

COSTO ESCURSIONE: 20 euro ADULTI, ragazzi: sotto i 14 anni 15e uro

GUIDA CERTIFICATA:Alberto Saddi, Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro Italiano AIGAE; VE366

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti) Telefonando al numero 3792532965, mandando una mail a info@vocidalbosco.com, mandando un Whatsapp al numero 3792532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento. NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcino o calzature da escursionismo con suola da trekking in buono stato

- pantaloni lunghi e abbigliamento a strati (ove possibile non di colori troppo accesi e sgargianti)

- vestiario adeguato alla sera (almeno un piumino leggero)

- acqua (o the caldo): almeno 1,5 litri

- qualche riserva alimentare (snack, frutta ecc)

- guanti e cappello

- pila o frontale per il rientro

- telo impermeabile su cui sedersi in fase di appostamento

MATERIALE CONSIGLIATO

- calze e vestiti di ricambio in auto

- bastoncini telescopici da trekking

- binocolo

-macchina fotografica