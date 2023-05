Centri estivi teatrali - Spaziomio Teatro

Centri estivi teatrali: per un’estate divertente e giocosa! Teatro, Gioco e Stare insieme con Divertimento: ecco le parole-chiave dei centri estivi che SpazioMio organizza a Verona durante l’estate per bambini e ragazzi. «La nostra proposta nasce per rispondere al bisogno di stare insieme di bambini, pre-adolescenti e adolescenti, emerso in particolare in questi ultimi anni: ecco perché abbiamo voluto creare per loro un’opportunità di gioco, di relazione e di crescita in gruppo attraverso il Teatro con l’organizzazione dei centri estivi 2023».

I centri estivi di SpazioMio sono pensati per far ritrovare ai bambini e ai ragazzi – attraverso le dinamiche del teatro – la socialità propria della loro età, promuovendo il loro benessere e spingendoli a sperimentare se stessi durante le lezioni di recitazione, a superare le proprie timidezze e gestire le proprie emozioni, ma soprattutto ad imparare a relazionarsi con fiducia nei confronti dell’ambiente esterno: https://spaziomioteatro.it/centro-estivo-bambini-ragazzi/centri-estivi-per-ragazzi/.