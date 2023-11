Cena con le principesse a Villa Dionisi

Sabato 25 novembre vi aspettiamo in una meravigliosa dimora storica per “La Cena con le Principesse”, un’emozionante cena spettacolo per tutta la famiglia con intrattenimento a tema fiabe, nell’incantevole Villa Dionisi a Cerea.

Eterni sognatori, amanti delle fiabe, bimbi di oggi e di ieri? Ecco una magica serata per voi: tra principi e principesse, giochi ed intrattenimenti che faranno sognare, gioire e divertire i bimbi di oggi…e quelli di ieri! Siete invitati a un’esperienza unica nel suo genere, un banchetto incantato che vi porterà nel cuore delle storie più amate. Un incontro incantato con le Principesse e Creature delle fiabe più famose vi aspetta, dove la magia e l’avventura si fonderanno in una serata indimenticabile.

Indossate il vostro spirito avventuroso e lasciate che il vostro cuore si riempia di gioia mentre condividete una cena straordinaria in compagnia di personaggi leggendari. Ma la magia non si ferma qui! Vi aspettano giochi e attività ispirate ai mondi incantati delle fiabe, mettendo alla prova la vostra creatività e la magia che c’è in voi. Un’esperienza da sogno aspetta i grandi e i piccini! Non perdete l’occasione di far parte di questo capitolo incantato!

Cena completa, dall’antipasto al dolce, che comprende (a testa), per gli adulti:

Aperitivo di Cenerentola (Flan di zucca con fonduta ai formaggi)

Primo di Arendelle ( Lasagne goccia d’oro)

Secondo di Biancaneve (Arrosto alle mele con contorno di patate)

Dessert di Ariel (Tenerina al Cioccolato)

Acqua, vino e caffè inclusi.

Per i bimbi:

Primo dei Madrigal: Pasta al pomodoro

Secondo di Gustave: Prosciuttino arrosto con Patate

Eventuali intolleranze o allergie possono essere segnalate tra le note. Costo della serata: 35 euro adulti e 25 euro bambini. Una serata interattiva e dinamica, ideale per far sognare i vostri bimbi…e per tornare piccini! La serata inizierà alle ore 20 e dura circa due ore e mezza.