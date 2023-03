Al Museo di Storia Naturale "Il carnevale degli animali"

Prezzo non disponibile

Una grande festa finale con la realizzazione di un laboratorio-spettacolo dal titolo “Il Carnevale degli animali”, a cura di Elisabetta Garilli ed ispirato alla partitura musicale di Camille Saint-Saëns. L’appuntamento è per giovedì 30 marzo, alle ore 16.30 negli spazi del Museo di Storia Naturale, dove si terrà l’ultimo dei sei incontri dell’iniziativa “A Cavallo!”, dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni.

L’idea, sviluppata nell’ambito del progetto “Verona Città che legge”, è nata prendendo spunto dall’immagine della mostra “Animali nel mondo antico”, in corso al Museo Archeologico al Teatro Romano. Nei diversi appuntamenti, con l’aiuto di un operatore didattico, i giovani visitatori sono stati accompagnati in una cavalcata virtuale nel mondo della fantasia, del mito e del racconto d’autore, venendo a contatto con l’arte in una chiave diversa.

L’attività è gratuita, previsto solo il pagamento del biglietto d’ingresso al Museo. È richiesta la prenotazione obbligatoria, da effettuarsi a Segreteria didattica dei Musei Civici. Informazioni sul sito dei Musei Civici.