Cantine Aperte a Pasqua e Pasquetta: Vogadori apre le porte della cantina. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta apriremo le porte della nostra cantina per farvi scoprire come vengono prodotti i vini della Valpolicella. Mentre per le vie di Negrar si svolge il Palio del Recioto vi invitiamo a vivere un'esperienza direttamente in cantina. Vogliamo condividere con te la magia dei nostri vini in un'atmosfera accogliente e festosa.

Programma dell'evento

Orari dei Tour Degustazione (sia Pasqua che a Pasquetta):

10.30

14.30

Cosa Ti Riserva la Giornata:

Tour Guidato tra i Vigneti: Scopri i segreti della nostra produzione vinicola, dalla vigna alla cantina. Un viaggio coinvolgente tra i profumi della natura e l'arte della vinificazione.

Degustazioni Esclusive: Assapora i nostri vini selezionati: Valpolicella, Corvina, Raffaello, Amarone e Rita. Sveleremo le storie dietro ogni etichetta, regalandoti un'esperienza completa.

Per prenotare il tuo posto in questo viaggio enologico, contattaci via whatsapp allo 00393289417228 o inviaci una mail a info@vogadorivini.it. Ricordati che i posti sono limitati, quindi affrettati! Il costo dell’esperienza è di 25 euro.

Luogo dell'Evento: Cantina Fratelli Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR) www.vogadorivini.it

Note Importanti:

L'evento è aperto a tutti gli appassionati di vino e a coloro che desiderano scoprire il fascino della produzione vinicola.

È possibile acquistare i vini in loco a condizioni speciali durante l'evento.

Siamo entusiasti di condividere queste giornate speciali con te. Porta con te amici e famiglia e preparati a immergerti nel mondo del vino in un contesto pasquale unico.

Foto ufficio stampa Cantina Fratelli Vogadori