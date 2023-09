Valpolicella: "Cantine aperte in vendemmia"

Siamo prossimi alla raccolta delle uve per l’Amarone: saranno messe a riposo nel fruttaio in casettine per il lungo appassimento invernale. Tutti i weekend di settembre ed ottobre avremo 4 visite guidate, sia il sabato che la domenica alle ore 10.30 e alle ore 15. Si inizierà con una passeggiata nei vigneti perché per avere un ottimo vino serve un’ottima uva. Procederemo quindi con il tour degustazione della cantina: un percorso sensoriale dove mentre si visita la cantine degusteremo i nostri vini: Garganega, 100% Corvina, Amarone, 3 Fradei ed il Rita.

Parleremo di terroir, tradizioni, tecniche di produzione, caratteristiche dei vini e abbinamenti. Sarà possibile vedere le vasche di fermentazione, le botti per l'affinamento ed il fruttaio. Ovviamente è anche possibile acquistare i vini che degusterete! Ricordo che abbiamo anche l’olio di Oliva Extravergine prodotto con gli olivi che potrete vedere nel vigneto, è una piccola produzione: è l’olio per la famiglia e l’extra viene venduto in cantina! Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina!

Fratelli Vogadori

Via Vigolo, 16 Negrar di Valpolicella 37024 (VR)

Per informazioni: 3289417228 (anche whatsapp)

(anche whatsapp) info@vogadorivini.it

https://www.vogadorivini.it

