Al Camploy "Emozione in musica", una serata benefica in favore dell’Associazione genitori bambini Down - AGBD

L’appuntamento è per questo venerdì 19 novembre, alle ore 21, con lo spettacolo ‘Emozione in musica’ dell’Allegro Group. Il gruppo, che per la serata si esibirà al Camploy con un’orchestra di 25 elementi, emozionerà il pubblico con l’esecuzione di melodie pop, tra cui canzoni di alcuni dei più famosi cantautori italiani.

L’evento è promosso dall’associazione culturale Musica Viva in collaborazione con il Comune di Verona – Assessorato al Decentramento, l’Allegro Group, AGBD e Fondazione Giorgio Zanotto.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Prevendita al numero 347 8244570.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’AGBD. Saranno rispettati tutti i protocolli e i distanziamenti disposti dalle normative anti Covid in vigore.