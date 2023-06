Sport e salute per la prima edizione della "Camminata del cuore" a Verona

Sport, salute e corretti stili di vita con la "Camminata del cuore". La prima edizione dell'iniziativa si terrà domenica 18 giugno, si tratta di un evento ludico-motorio non competitivo che vede in campo tante associazioni veronesi unite per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell'attività fisica, della corretta alimentazione e della prevenzione per vivere meglio e più a lungo. A beneficio della salute di tutti gli organi, a cominciare dal cuore.

La partenza sarà dalle 9 alle 10.30 in piazza dell’Arsenale, per poi seguire in Lungadige Cangrande, Lungadige Attiraglio fino ad arrivare a Corte Molon e ritorno. L'evento si colloca all’interno del progetto “Città Sane” ed è organizzato da USacli di Verona in collaborazione con il Comune di Verona e la Circoscrizione 2^. Vede il contributo di AGSM AIM e il sostegno di Coldiretti, Verona Mercato, Verona Marathon Hub e Vicenzi Group, e coinvolge numerosi enti e associazioni del territorio.