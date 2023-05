Calici di Jazz: Tenuta Santa Cristina ospita il concerto di Daniele di Bonaventura e la sua Band’Union

Una proposta musicale di “confine” tra etno, jazz, world music, improvvisazione e vini pregiati. Giovedì 1° giugno, alle ore 20, a Tenuta Santa Cristina (Strada Santa Cristina, 10 – Peschiera del Garda), in una delle aree vinicole più originali di tutta Europa, il secondo appuntamento della rassegna Calici di Jazz con Daniele di Bonaventura e la sua Band’Union.

Promossa in collaborazione con Famiglie Storiche, l’associazione che rappresenta tredici prestigiose aziende vitivinicole da generazioni testimoni attive del “mondo Amarone”, l’iniziativa OFF del Teatro Ristori di Verona riprende il suo viaggio musicale con le stelle del Jazz italiano ed internazionale, accompagnato da degustazioni di pregiati vini in luoghi suggestivi, tra Valpolicella e Lago di Garda. Un’occasione speciale che unisce musica, arte, bellezza, storia, sapori e tradizioni di un territorio unico.

La splendida Tenuta Santa Cristina farà da palcoscenico alle ore 21 al concerto di Daniele di Bonaventura (al bandoneon) e della sua Band’Union, il quartetto che ha formato più di quindici anni fa insieme a Marcello Peghìn (chitarra 10 corde), Felice Del Gaudio (contrabbasso) e Alfredo Laviano (percussioni). Più di un quartetto, un sodalizio musicale che nasce da una comune sensibilità artistica ma soprattutto da una forte amicizia e dalla grande passione per la musica, lontana da qualsiasi manierismo o sperimentalismo intellettuale. Una musica che arriva direttamente al pubblico, ed emoziona e che ha conquistato i più importanti festival internazionali di jazz: in Polonia, Germania, Austria, Irlanda, Svizzera, Romania e Italia.

Nella serata, brani del loro repertorio dalle quattro pubblicazioni discografiche incise ad oggi: Canto alla Terra (Dodicilune); Nadir (Tuk Music); Band’Union Live (autoprodotto); Garofani Rossi (Tuk Music).

Ad accompagnare la degustazione (ore 20) con i vini delle aziende Zenato, Guerrieri Rizzardi, Torre d’Orti, un menù con grissini e schiacciate, tre stagionature di Monte Veronese (giovane, mezzano e stravecchio) e un primo piatto caldo con Risotto all’Amarone della Valpolicella.

INFO E BIGLIETTI: il biglietto, comprensivo di degustazione e concerto, è pari a 40 euro per singolo evento. In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto sempre presso Tenuta Santa Cristina.

