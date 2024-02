Calcutta live al Castello scaligero per il Villafranca Festival

Calcutta sarà attesissimo ospite del prossimo "Villafranca Festival" al Castello Scaligero di Villafranca. L'appuntamento davvero imperdibile è per il 13 luglio 2024 quando farà tappa il suo nuovo tour estivo "Relax".

Calcutta offrirà dunque a tutti i fan l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni e di immergersi nella sua musica. «Il cantautore originario di Latina, - si legge nella presentazione degli organizzatori dell'evento - noto per la sua voce unica e le sue canzoni cariche di emozioni, porterà in giro per il paese i brani del suo nuovo disco, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera».

Castello Scaligero di Villafranca / foto Veronasera