Al Teatro le Stimate lo spettacolo "Buon viaggio - Il viaggio che non vuole mai iniziare"

Tre omini beckettiani sono alle prese con un viaggio che non vuole mai iniziare. Tutto prende il via da una valigia abbandonata: cosa contiene? Di tutto e di più…e tanto basta per far nascere incredibili situazioni che s’intrecciano tra loro, si alternano, si inseguono facendo sognare e commuovere.

Età: dai 3 agli 8 anni

Appuntamento il 17 ottobre 2021 al Teatro le Stimate alle ore 15.30.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2021-2022/.

