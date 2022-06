Al Teatro Romano arriva il blues metropolitano dei Black Pumas

Rumors Festival porta a Verona i suoni del presente: al Teatro Romano, lunedì 4 luglio alle ore 21, sbarca il blues metropolitano dei Black Pumas.

Un duo statunitense che propone atmosfere black dal suono vintage. È formato da Eric Burton, cantante e busker e da Adrian Quesada, produttore e chitarrista. Affidandosi ad una tradizione già rodata, la coppia trae ispirazione dai colpi di colore delle vibrazioni di Marvin Gaye, dalle spinte sociali di Gil Scott-Heron e da quell’inevitabile fascino da blaxploitation di Curtis Mayfield, senza per questo risultare banale. Il sound dei Black Pumas flirta così con un passato carico di orgoglio e intuizioni, carismaticamente valorizzato dall’ugola calda e intensa di Eric Burton.

Il duo, vincitore del Best New Band agli Austin Music Awards 2019, è stato anche in nomination come Best New Artist ai Grammy Award 2019.

Web: https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/black-pumas/