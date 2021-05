Birre artigianali, specialità gastronomiche, musica e divertimento al "Beer Best – Brewery Festival" di Bussolengo

Torna a Bussolengo la settima edizione del Beer Best – Brewery Festival, l'evento, organizzato da Gardalanding che unisce la ristorazione su quattro ruote a cielo aperto alla migliore birra di produzione artigianale. Dal 21 al 23 maggio 2021 in Piazzale Vittorio Veneto tre giorni all'insegna del gusto, con specialità culinarie e ricercate bevande a base di luppolo e malto, accuratamente selezionate e realizzate da micro-birrifici artigianali. Ad aspettarvi un’ampia area Street Food Gourmet con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità, fiumi di originale e ricercata birra nostrana e birra tedesca, cocktails firmati New Perlage da degustare in loco oppure per asporto e un parco giochi adiacente per i più piccoli.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi ha invitato tutti ad «approfittare di questa occasione in più per visitare Bussolengo. C'è voglia di tornare a condividere momenti di svago e divertirsi. E in questo weekend lo faremo in sicurezza». E con lo spostamento in avanti del coprifuoco la manifestazione sarà accessibile fino alle 23.

«Si è creata una bella collaborazione e sinergia con gli organizzatori del Beer Best - ha ricordato l’assessore alla Promozione del territorio e manifestazioni Massimo Girelli - siamo felici per la scelta di organizzare un evento come questo nel nostro paese anche perché ci consente di tornare a far vivere le nostre piazze dopo un anno difficile. Sarà un grande ristorante a cielo aperto che unisce le eccellenze dello street food».

«Da sette anni - ha ricordato Alessio Priante di Gardalanding - ci impegniamo per costruire un evento che unisce la passione per il buon cibo di strada e la birra artigianale di qualità, offrendo proposte originali e ricercate. Bussolengo è un’ottima location e ci aspettiamo tanta partecipazione».

Alessandro Valsecchi, chef del food truck MitiMangio, ha sottolineato la varietà di specialità culinarie tra cui sarà possibile scegliere per accontentare tutti i gusti. Tra i beer partner dell’evento ci saranno Birrificio Collesi, Birrificio B2O, Birrificio San Biagio, Birrificio Magis, Birrificio Pustertaler. Per lo street food saranno presenti: Basulon (sandwich, poke ed insalate), Il Barroccio del Mugello (lampredotto e tagliata fiorentina), Cicio’s Smoke and BBQ (costine e panini), La Frittoria (frittura mista di pesce e verdure), Stewardo Street Food (pizza e panzerotti), MitiMangio Street Food (hamburger e alette di pollo), Re Mida Food Truck (porchetta e primi piatti), Zero Grano Per Tutti (ricette senza glutine), Churritos, Chalet Cimone (specialità trentine), Bella Vita Truck food (spunciotti veneziani e pulled pork). Come ha ricordato Aurelio Bertocchi durante l'evento gli ospiti potranno utilizzare wifi gratuito in fibra ottica offerta da Planetel, main partner di Beer Best. Mentre la musica di Radio Pico accompagnerà tutto il weekend.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero ma contingentato in base alle vigenti restrizioni anti COVID-19.

Orari del Beer best – Brewery Festival:

Venerdì: dalle ore 18 (cena)

Sabato e Domenica: dalle ore 11 (pranzo e cena). Chiusura alle ore 23.

Piazzale Vittorio Veneto, Bussolengo (VR)

Ingresso libero

Telefono: +39 366 898 8058

Mail: mev@gardalanding.it

Evento Facebook

