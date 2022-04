Giornata in bici da Peschiera a Bardolino, pranzo e traversata in battello per Sirmione

Ricomincia la bella stagione e quale modo migliore per trascorrerla se non in bicicletta ammirando le bellezze e i borghi del Lago di Garda? Partendo da Peschiera, patrimonio dell‘umanità Unesco grazie alla sua fortezza, vi recherete in bici fino a Bardolino dove vi attenderà un ricco menù alla carte presso un ristorante lungo lago spettacolare. Vi consigliamo di non perdervi il bellissimo borgo medioevale di Lazise che troverete lungo il tragitto.

A Bardolino avrete modo di rilassarvi e scegliere liberamente le varie pietanze del menù prima di imbarcarvi con la vostra bici sul battello che vi porterà a Sirmione. Qui avrete tempo libero per godervi il centro storico con le sue gelaterie, le bellissime spiagge e il sito archeologico delle Grotte di Catullo. Per chi lo desidera vi aspetta anche un tour panoramico in motoscafo della penisola di Sirmione, durata di 25 minuti. Ora è tempo di ritornare al punto di partenza, Peschiera, dopo aver passato una splendida giornata.

Il percorso sarà di circa 28 km e vi forniremo noi la bicicletta (il noleggio della bici è incluso nel tour).

Percorso

Peschiera del Garda

Lazise

Bardolino

Sirmione

Peschiera del Garda

Che aspettate a prenotare? Riservate il vostro posto!

Orari: PPesartenza alle ore 10. Ritorno alle ore 18.30

Durata: 8 ore

Orari battello :

14.10 partenza Bardolino – arrivo Sirmione ore 15.07

15.22 partenza Bardolino – arrivo Sirmione ore 16.20

Ritrovo: Partenza da Peschiera Località Casa Otello, 2 (VR)

Costi

24 euro bici con itinerario

35 euro bici con itinerario + giro in motoscafo a Sirmione

La quota comprende: Noleggio bici + organizzazione tecnica

La quota non comprende: Biglietto battello Sirmione (costo 9,80 euro a persona + 4,20 euro per trasporto bicicletta) e pranzo menù alla carte. Tutto ciò che non è stato precedentemente specificato.

Web: https://www.ojeventi.it.