Andrea Bianchera presenta il suo "Mille di questi anni" a Sommacampagna

In concomitanza con il Mercato della Terra, domenica 3 settembre è previsto un interessante appuntamento letterario proposto dal Comitato Biblioteca di Sommacampagna per scoprire le memorie della Rocca di Solferino. Andrea Bianchera, autore del libro “Mille di questi anni”, immagina di dar voce alla millenaria Rocca di Solferino perché racconti i fatti realmente accaduti durante la sua esistenza. Vengono così descritti luoghi di incantevole bellezza e avvenimenti spesso burrascosi e incredibili, ma storicamente accertati, che hanno coinvolto anche Custoza, Valeggio, Verona al tempo degli Scaligeri, o ancora la Serenissima Repubblica di Venezia, in una surreale battaglia sul lago di Garda. Il libro è la narrazione meticolosa di avvenimenti, con riferimenti storici precisi, svoltisi nei dintorni della Rocca durante un millennio.

L’incontro si terrà domenica 3 settembre alle 10.30 nella Sala Affreschi del Municipio e come afferma l'assessora alla cultura del Comune di Sommacampagna Eleonora Principe: «Sommacampagna ha ottenuto il riconoscimento di Città che Legge dal Ministero della Cultura, per gli anni 2023 e 2024. Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno di lunga data nella promozione del libro e della lettura rispetto al quale un grande contributo è stato dato dal nostro Comitato Biblioteca, sempre aggiornato e attivo nel proporre iniziative interessanti per i nostri concittadini, adulti e bambini».