"La bancarotta" di Carlo Goldoni in scena al Teatro comunale Dim

Il mercante fallito è il vecchio Pantalone, che si rovina per la bella Clarice, cercando di soverchiare nei donativi il suo rivale in amore, il conte Silvio. In aiuto del mercante cerca di provvedere il dottor Lombardi, la cui ?glia Vittoria è innamorata di Leandro, figlio di Pantalone: ma il vecchio è inguaribile e a peggiorare le cose si aggiunge la sua seconda moglie, Aurelia, che lo asseconda nello sperpero. Sarà necessario un ulteriore e più radicale intervento del dottor Lombardi per costringere Pantalone a ravvedersi e ritirarsi a vivere in campagna, mentre Vittoria e Leandro convoleranno a nozze. Tratto da “La bancarotta” di Goldoni.

Quando: 26/02/2022 alle ore 21

Dove: Teatro comunale DIM - Castelnuovo del Garda

Biglietti: 8 euro intero - 6 euro ridotto

Per maggiori info: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/teatro-popolare/.