"La badante" in scena al Teatro Dim

Un vecchio attore di teatro in sedia a rotelle e una badante che non viene dall’Est, ma viene “dall’ovest, anzi dal sud-ovest” come dice lei in una battuta dello spettacolo, intendendo Modena. Lei, Teresa, con la forza di vivere e la gioia tipica di una donna giovane, ma che si sente persa in un mondo che non capisce, non riconosce come suo e che fatica ad accettare. Lui, Giuseppe, con una storia non del tutto chiara alle spalle, fatta di luci (poche) e ombre moltissime ma che si svela a poco a poco come spesso succede in teatro. Solo alla fine tutto sarà chiaro… e finalmente si potrà fare una bella risata liberatoria. Ma bisogna aspettare la fine della storia, come in qualsiasi Giallo che si rispetti.

Quando: 18 Febbraio 2022 alle ore 21

Dove: Castelnuovo del Garda - Teatro comunale DIM

Biglietto:

15 euro intero

12 euro ridotto (Residenti di Castelnuovo del Garda – Over 65 – Under 26 – Accompagnatori disabili)

I biglietti potranno essere acquistati: presso la biglietteria del teatro ogni mercoledì dalle ore 17 alle ore 19

nelle giornate di spettacolo: dalle 10 alle 12.30 e riapre 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo

Per maggiori informazioni: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/teatro-di-prosa-2022/.