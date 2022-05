Valporun presenta a Fumane "Aspettando Scavalcapastel"

Aspettando Scavalcapastel è il nuovo trend di allenamento targato Valporun che si terrà a Fumane presso gli Impianti sportivi sabato 7 maggio dalle ore 17 alle ore 19. Si tratta di una corsa trail completamente gratuita sulla distanza di 12 Km in preparazione dell’omonimo trail in programma il prossimo 29 maggio. In collaborazione con KmSport Bussolengo proponiamo anche una prova scarpe della nuova linea trail di The North Face su un apposito percorso di 2 Km.

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la registrazione tramite il nostro sito internet www.valporun.it/scavalcapastel scegliendo tra corsa libera o prova scarpe. Durante l’evento sarà presente un apposito gazebo finalizzato alla raccolta iscrizioni per tutti gli eventi Valporun.

Infine, a margine della giornata ci sarà una conferenza stampa di presentazione della Festa dello Sport che si terrà presso gli impianti sportivi del Comune di Fumane nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2022. Per info e contatti www.valporun.it.