Alla scoperta dell'arte attraverso la danza nei musei civici di Verona

Interpretare l'arte e lo spazio che lo circonda con la propria fisicità e creatività. È questo l’obiettivo dei 10 appuntamenti programmati a partire da mercoledì 7 dicembre alla Galleria d’Arte Moderna e a Castelvecchio. Un progetto promosso già da diversi anni dai Musei civici, che si propongono come luoghi partecipativi, coinvolgendo i visitatori in modo più dinamico, stimolante, interattivo e inclusivo.

Progetto Danza il Museo

Dal 7 dicembre 2022 al 4 febbraio 2023, al Museo di Castelvecchio e alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, esperti museali presenteranno alcune delle opere esposte, lasciando poi al pubblico il compito di interpretare l'arte e lo spazio che lo circonda con la propria fisicità e creatività. Guidati da Marcella Galbusera, attraverso le tecniche di Dance Well, i visitatori del museo - nel duplice ruolo di spettatori e protagonisti - potranno mettere in gioco le emozioni generate dall'arte.

Dance Well Verona è un progetto a cura di Arte3, una pratica artistica con forte valore aggregativo ed inclusivo che si rivolge a chiunque voglia cimentarsi - a qualsiasi età - con la danza e la creatività in contesti di arte e cultura. Ideata e promossa dal Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa dal 2013, Dance Well nel 2019 è stata censita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come attività che può portare beneficio sia alla salute mentale che fisica dell'individuo.

Calendario degli appuntamenti di dicembre e le opere protagoniste

Mercoledì 7 dicembre, ore 16.30 al Museo di Castelvecchio, con Maestro di Santa Anastasia, Crocifissione.

Mercoledì 14 dicembre, ore 17.30 alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, con Angelo Morbelli, S’Avanza.

Sabato 17 dicembre, ore 11 al Museo di Castelvecchio, con Paolo Cavazzola, Polittico della Passione.

Mercoledì 21 dicembre, ore 17.30 alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, con Francesco Hayez, La Meditazione.

Mercoledì 28 dicembre, ore 16.30 al Museo di Castelvecchio, con Bernardo Strozzi, La cacciata dall'Eden.

Ogni incontro dura circa 90 minuti. L’attività è gratuita, si paga solo l'ingresso al museo secondo le tariffe in vigore. È richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni sul sito dei Musei civici: https://museicivici.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 43239.