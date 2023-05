L'AGPI (Associazione Parchi e Giardini d'Italia), in contemporanea con altre organizzazioni collegate in tutta Europa, ha indetto due giorni (3 e 4 Giugno) dedicati all'apertura speciale dei giardini. Parco Corte Pigno partecipa, col patrocinio della 4ª Circoscrizione di Verona, all'iniziativa con visite guidate, canti, musiche e laboratori per bambini.

Il tema dell'edizione 2023 è "Le musiche del giardino". L'entrata è gratuita ed è gradita un'offerta libera per la manutenzione del giardino.

Info: https://circ4.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=87135.

Appuntamento in giardino al Parco Corte Pigno / Locandina ufficio stampa Comune di Verona