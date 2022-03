Aperitivi musicali a Castelnuovo del Garda

Tornano gli aperitivi musicali domenicali, organizzati dall’Associazione Amici della Musica del Lago di Garda, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo del Garda, con la Direzione Artistica del M° Emir Saul, con un nuovo cartellone di quattro concerti, dal 13 marzo 2022 al 24 aprile 2022, che si terranno come di consueto al DIM Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda Via S. Martino, 4 - loc. Sandrà, alle 18.

La Stagione, giunta alle XV Edizione, riprende il suo cammino con la presenza di artisti di spessore e di giovani talentuosi, con idee innovative e programmi conosciuti, riuscendo sempre a garantire le proposte di grande qualità che la contraddistinguono nel tempo. Il concerto inaugurale del 13 Marzo è affidato al Klassik Swing Italian Quartet, composto da Günther Sanin violino, Gianfranco De Lazzari fisarmonica, Ivano Avesani contrabbasso e Paolo Prevedello Delli Santi pianoforte, che propone brani di Puccini, Massenet, Bacalov, Brahms, Morricone, Piazzolla, Williams, Gardel, Monti e altri compositori. Quartetto strumentale di altissimo livello che ci guiderà in un viaggio, autorevole portavoce dello stile crossover, incrocio tra più generi musicali differenti quali classica, lirica, jazz, tango e musica popolare, che mette in dialogo pianoforte, violino, fisarmonica e contrabbasso, generando sonorità inconsuete, quasi surreali, riuscendo a superare i confini convenzionali degli schemi classici.

Nel concerto del 27 Marzo vedremo la partecipazione del duo formato da Teofil Milenkovic al violino e Giulio Garbin al pianoforte, con brani di Saint-Saens, Saul, Wieniawski e Franck. La prima parte del concerto è decisamente scoppiettante, con pezzi di puro virtuosismo, interpretati con grande bravura e che include per la prima volta un brano composto dal nostro Direttore Artistico, mentre la seconda parte ci offre una delle più belle e note sonate per violino e pianoforte. Il 10 Aprile, avremo il piacere di ascoltare il duo composto da Alessandro Prandi alla viola e Federico Battista Melis al pianoforte. I due giovani talentuosi musicisti presentano brani di R. Schumann, Rebecca Clarke, Nino Rota e Paul Hindemith, con un programma eccezionale valorizzato dai pezzi più noti del repertorio per viola e pianoforte. Il 24 Aprile, a conclusione della rassegna, con un programma di canzoni che vanno dalla romanza alla musica popolare, dalle opere classiche al musical, il mezzosoprano veronese Elisa Fortunati ci sorprenderà spaziando con disinvoltura tra diversi stili compositivi, da Tirindelli, Tosti, Stothart, Lehar e Bard a Gershwin, Bernstein e Kander, accompagnata da Sara Silingardi al pianoforte che interpreterà alcuni brani per piano solo.

BIGLIETTO INTERO: 10 euro - BIGLIETTO RIDOTTO: 8 euro (entro i 25 anni – oltre i 65 anni e RESIDENTI) - Gratuito fino al 15° anno d’età e a disabili con accompagnatore I biglietti si acquistano direttamente a Teatro. Apertura biglietteria ore 17 Inizio spettacolo ore 18 MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il Green Pass Rafforzato (esclusi under 12) e indossare la mascherina FFP2.

Verranno inoltre applicate le disposizioni in essere in vigore per i luoghi della cultura.

Informazioni: Amici della Musica del Lago di Garda 388-3476176 (Associazione) amicimusica.lagodigarda@gmail.com - info@amicimusicalagodigarda.it - www.amicimusicalagodigarda.it.