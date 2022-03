Sul palco di Modus l’emozionante reading letterario-musicale "La sostanza di Amy"

Mercoledì 2 marzo alle ore 21 al Modus, in piazza Orti di Spagna, il Teatro dei Pazzi mette in scena “La sostanza di Amy”, un reading a cura di Giovanni Giusto, con la voce di Rita Bincoletto e la chitarra di Diego Vio. Un travolgente racconto-concerto sul successo, la fama, la follia di Amy Winehouse. La vita di Amy ha almeno 3 elementi per cui vale la pena raccontarla: successo, fama, follia. Ne abbiamo fatto un racconto-concerto perché quello che rimarrà di lei, sono le sue canzoni. Arrivata prepotentemente sulla scena mondiale a inizio del secondo millennio è diventata subito la figlia del Regno Unito. Un’altra regina. La regina della musica. Una ragazza tutta sostanza artistica. Amy Winehouse non è stata una rivoluzionaria della musica, ma una cantante vera come poche altre, te lo diceva quando cantava. Quel non accettare nessuna imposizione e quel “NO NO NO” marcato tante volte nella canzone “Rehab”, resterà per sempre nella nostra testa e nel nostro cuore.

Si rinnova l’incontro del gruppo di Modus con suo il pubblico e la città sotto lo slogan “A teatro sicuramente” che sta per “A teatro di sicuro!” ma anche e soprattutto “A teatro in sicurezza…”. «È praticamente confermato che i teatri sono tra i luoghi più sicuri – spiega il direttore di Modus Andrea Castelletti – noi ci stiamo più giorni alla settimana da mesi e non abbiamo mai registrato alcun contagio. Un’ora a teatro è più sicura di un’ora al supermercato, otto ore in ufficio o una cena o aperitivo tra amici. Ora poi con l’obbligo di FFP2, oltre a tutte le accortezze in atto da mesi, ne siamo ancor più certi. Con i nostri spettacoli ci rivolgiamo a tutti coloro che, nonostante le difficoltà del momento, fremono dalla voglia di venire a teatro ma è anche e soprattutto un invito rivolto a tutti quelli che vivono con qualche timore la vita in pubblico al chiuso. È proprio nei periodi di difficoltà che è bene caricarsi di energia positiva, come quella erogata dalle emozioni offerte da un bello spettacolo».

Informazioni e contatti

Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.

Informazioni 340/596978, info@modusverona.it, modusverona.it.