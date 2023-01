Amo la musica: Nevertheless in concerto

Duo acustico che si è esibito in tutto il Nord Italia, i Nevertheless - mercoledì 8 febbraio - ci faranno ascoltare un repertorio che va dall'italiano all'internazionale, tutto riarrangiato in chiave pop-soul. Talvolta eseguiranno i brani in modalità piano e voce, in altri momenti con chitarra e loop station. Sarà un concerto variegato e coinvolgente! In poche parole, imperdibile.

Il live inizierà alle 20.30. Aperti dalle 18.30. È gradita la prenotazione.

Informazioni e contatti: https://www.amobistrot.it.