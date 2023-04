Gli artisti Albert e Mr. Heart inaugurano la stagione espositiva di "Amo l'Arte"

Inaugura "AMO L'Arte", rassegna dedicata ad artisti visivi a cui AMO Bistrot vuole dare visibilità all'interno dei suoi spazi, aprendo la stagione espositiva con Albert e Mr. Heart, due artisti del collettivo TAPU. Il vernissage si terrà Venerdì 21 Aprile dalle 18 alle 20, sarà dedicato al mese della consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico ed è organizzato in collaborazione con Ippocampo APS, che promuove e attiva iniziative culturali, artistiche e sportive volte all’inclusione dei soggetti più fragili, in particolare interessati dalla diagnosi dello spettro autistico, o più in generale di disagio psichico, insieme ad associazione M.Arte e LENSArt, due realtà che si occupano di promuovere l'arte con spirito inclusivo.

Programma della serata:

Ore 18: Aperitivo con i vini di La Pria Winery e finger food curati da chef Mirco Pasini;

Ore 19: Intervento e spiegazione del progetto da parte di Luca Gambaretto, CEO di Do It Better Group; prof. Leonardo Zoccante, neuropsichiatra infantile, coordinatore Centro Regionale Disturbi dello Spettro Autistico di Verona e presidente Associazione Culturale M.Arte, e Alice Lonardi, Presidente di Ippocampo APS; Matilde Nuzzo e Francesca Malverti, curatrici dell'esposizione e fondatrici di LENSArt.

Moderatrice: Sara Betteghella. L'evento è a ingresso gratuito.