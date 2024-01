"Amando Lear", commedia comica al Teatro Camploy

9 euro intero - 7 euro ridotto (studenti fino a 26 anni e over 65) - diversamente abili ingresso gratuito

Risate assicurate, sabato 27 gennaio alle 21 e domenica 28 gennaio alle 16.30, al Teatro Camploy, con la commedia comica più glamour della stagione: "Amando Lear".

Biglietti: 9 euro intero, 7 euro ridotto (studenti under 26, over 65, accompagnatori invalidi), invalidi ingresso gratuito. I biglietti si acquistano c/o il teatro, a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.