Soave, turismo da record: presenze in aumento del 220%

Nel 2022, anno della nomina a Borgo dei borghi, nella cittadina murata dell’Est veronese, si erano registrate circa 16.000 presenze (notti dormite nelle strutture ricettive), in crescita rispetto all’epoca pre-Covid grazie al crescente prestigio della località testimoniato dai tanti riconoscimenti nazionali ottenuti e alla fine delle restrizioni dovute alla pandemia.

Numeri più che raddoppiati per il 2023, con ben 34.900 notti dormite, che in percentuale rappresentano una crescita del 220%. Numeri che premiano l’attività svolta dall’Amministrazione comunale e dalle tante associazioni.

Sul punto, il sindaco di Soave Matteo Pressi commenta: "Non solo eventi e manifestazioni ma anche servizi". Alle cui dichiarazioni fa seguito l'assessore al turismo Regina Minchio: " Un programma ricco di iniziative che comporta un grande lavoro".