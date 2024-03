Progetto Fuoco, 45mila presenze. In crescita quelle dall'estero

Un’edizione 2024 che certifica la ritrovata fiducia da parte del mercato e un forte interesse da parte degli operatori professionali: 45mila quelli giunti in fiera a Verona, con una crescita importante delle presenze dall’estero (+12%). Si è chiusa oggi, 2 marzo, la quattordicesima edizione di Progetto Fuoco, l'evento dedicato agli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di energie attraverso la biomassa.

Dalle stufe ai caminetti passando per caldaie, barbecue e cucine a legna e pellet: a Progetto Fuoco erano presenti 550 aziende espositrici, di cui 200 provenienti da 35 Paesi esteri. L’evento promosso da Veronafiere si tiene con cadenza biennale e ritornerà dunque nel 2026.

«Il successo di questa edizione di Progetto Fuoco attesta Veronafiere capitale mondiale dell’innovazione legata alla produzione di energia dalle biomasse legnose - ha commentato il presidente di Veronafiere Federico Bricolo - La fiera si conferma piattaforma di incontro tra l’eccellenza della produzione Made in Italy e la domanda estera, con 45mila operatori arrivati da 66 nazioni, in particolare da paesi target quali Francia, Germania e Spagna».

«Proporre al pubblico specializzato sempre maggior innovazione e prodotti ad alto tasso tecnologico funziona e Progetto Fuoco ne è la prova con un incremento del 12% di operatori esteri in questa edizione - ha spiegato l’amministratore delegato di Veronafiere Maurizio Danese - Sosteniamo la ripresa e lo sviluppo di un settore che per l’Italia vale oltre 4 miliardi di euro e si confronta ogni giorno con le sfide legate alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del nostro patrimonio forestale».

«Siamo estremamente soddisfatti: Progetto Fuoco bissa il buon risultato del 2022, dato per nulla scontato viste le turbolenze che hanno investito il mercato delle biomasse nell’ultimo anno - ha commentato Raul Barbieri, direttore commerciale di Veronafiere - Abbiamo avuto modo di toccare con mano la ripresa di fiducia del settore e la risposta di espositori, operatori e addetti ai lavori è stata ampiamente positiva».

Positivi anche i commenti degli espositori. «La fiera è andata bene, la presenza dei nostri rivenditori italiani e dei partner dall’estero è stata importante - ha spiegato Mario Muraro, titolare e general manager di Klover - Siamo contenti di aver avuto la possibilità di incontrarli e di parlare con loro. La preoccupazione rimane, dobbiamo essere molto attenti alle evoluzioni del mercato dei prossimi mesi. Ho visto comunque positività e questo è un segnale che ci fa ben sperare per il futuro».

«Da questa edizione portiamo a casa tanti segnali positivi e molti spunti interessanti per il futuro - ha aggiunto Gianni Ragusa, amministratore delegato di La Nordica Extraflame - L’affluenza di pubblico, l’interesse per le nuove soluzioni a legna e pellet e la qualità dei contatti generati, sono tutte indicazioni importanti che fanno ben sperare in una ripresa positiva del mercato».

«Il bilancio è positivo, siamo molto soddisfatti. Ci siamo confrontati con i nostri clienti che hanno apprezzato le novità e ci hanno dato fiducia - ha commenta Gino Rossi, direttore commerciale di Thermorossi - Il prodotto a legna e pellet è visto come opportunità di risparmio energetico, quello che si sta cercando è la tecnologia, l’innovazione e l’efficienza energetica. Stimolando la rete grazie alle nuove tecnologie che presentiamo pensiamo di superare positivamente il 2024 e di arrivare al 2025 sui numeri degli anni precedenti».

«Questa edizione si conferma con dei numeri importanti, allineati con la precedente edizione. Il nostro obiettivo era di trasmettere fiducia e ottimismo ai rivenditori e partner e ci siamo riusciti - ha sottolineato Massimo Bernardi, direttore commerciale di Caminetti Montegrappa - Da parte nostra ci consideriamo decisamente soddisfatti».

Infine, anche quest'anno Progetto fuoco ha premiato una startup innovativa con il riconoscimento "Give me fire". A vincere è stata l'idea di un pellet composto da fondi di caffè riciclati da capsule di plastica e alluminio mescolati con una piccola percentuale di legno riciclato. Un prodotto dotato di un potere calorifico superiore a quello dei tradizionali pellet di legno. La proposta è stata avanziata da RCoffee e si è aggiudicata il premio promosso da Progetto Fuoco e Blum, in collaborazione con Aiel.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente BiStems e N2Air. Mentre lo speciale premio assegnato dal pubblico è andato a Goojob, il portale che mette in connessione l’utente con artigiani e professionisti attraverso un sistema di filtri e geolocalizzazione.