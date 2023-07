Azienda della logistica cerca 31 addetti al magazzino a Nogarole Rocca

Iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di 95 addetti al magazzino da inserire in importanti aziende del comparto logistico e della moda. Il contratto prevede un inserimento iniziale a tempo determinato con concrete prospettive di inserimento a tempo indeterminato.

La ricerca è attiva in Abruzzo, Emilia-Romagna e in Veneto, con caratteristiche e mansioni differenti.

In Veneto, la ricerca riguarda 31 addetti al magazzino con una minima esperienza pregressa per un'importante azienda nel settore della logistica a Nogarole Rocca. Le mansioni comprendono attività di prelievo, tramite utilizzo di palmare e scanner bar-code, confezionamento, etichettatura e carico e scarico merci, e in generale la gestione e composizione delle spedizioni.

Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all'indirizzo: candidature-addetti-al-magazzino@iziwork.com.