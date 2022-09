Metano, prezzo alle stelle: nel Veronese assalto ai distributori più convenienti

Da carburante ecologico e a buon mercato, il metano si è trasformato in un incubo per gli automobilisti in possesso di veicoli alimentati con questo gas. Se infatti benzina e diesel sembrano essere tornati a prezzi più ragionevoli, la speculazione ha proiettato il prezzo del metano alle stelle: se nell'estate del 2021 il costo era inferiore ad un euro al chilo, ora in provincia di Verona arriva a sfiorare (se non toccare) i 5 euro.

Tempi difficili dunque per i proprietari di auto alimentate a gas ed anche per i distributori: coloro infatti che sono stati costretti ad alzare il prezzo in maniera esorbitante (causa i contratti stipulati in precedenza) vengono ora evitati dalla clientela, che va alla ricerca della migliore offerta per cercare di contenere le spese. In molti dunque si affidano a siti o app come Ecomotori.net per cercare il distributore più conveniente (che porta comunque a spendere quasi il triplo di un anno fa), con il risultato che spesso si creano lunghe code fuori da quelle attività che riescono a proporre un prezzo giudicato accettabile (così come mostra il video girato da un nostro lettore nel pomeriggio del 5 settembre a San Giovanni Lupatoto, ma una situazione simile è stata segnalata anche a Colognola ai Colli).

C'è da sottolineare che l'andamento dei prezzi è soggetto a numerosi saliscendi e varia dunque frequentemente in base al mercato. Nella mattinata del 6 settembre, il miglior prezzo riportato in provincia di Verona è quello di via Monte Cervino a San Giovanni Lupatoto (2,099 euro al chilo), seguito da via Belfiore a Verona (2,195), via Stazione a Zimella (2,289), via Fracanzana a Ronco all'Adige e via Vigasio a Verona (2,399), ed infine via Sommacampagna a Villafranca (2,452). Nei distributori più cari invece, il costo al chilo arriva a 4,999 euro.