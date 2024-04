Nuova rassegna sull'efficienza energetica e rinnovabili a Veronafiere: arriva mcTER EXPO

Nuovo appuntamento nel calendario di Veronafiere. Nei giorni scorsi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova manifestazione mcTER EXPO - Fiera Internazionale Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili, la cui prima edizione è in programma il 16 e 17 ottobre 2024 alla fiera di Verona.

All'appuntamento erano presenti: Raul Barbieri, direttore commerciale di Veronafiere; Antonio Rampini, responsabile eventi EIOM; Antonio Panvini, direttore generale Comitato termotecnico italiano Energia e Ambiente e presidente del comitato scientifico di mcTER EXPO; Livio De Santoli, presidente ATI Nazionale (Associazione Termotecnica Italiana), prorettore alla Sostenibilità della Sapienza Università di Roma; e Angelo Baggini -Università di Bergamo, CEI Comitato Elettrotecnico Italiano.

mcTER EXPO vuole essere un riferimento per la transizione energetica, coinvolgendo i settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nell’industria, nel terziario e nel residenziale nZEB (Near Zero emission).

«Il claim di mcTER EXPO è "L’energia si rinnova", e con mcTER EXPO vogliamo fare business e cultura, formazione e informazione per gli operatori, dando spazio a tecnologia, soluzioni integrate e servizi che favoriscano la transizione energetica e la sostenibilità - ha spiegato Antonio Rampini, responsabile eventi EIOM - La nuova fiera internazionale mcTER EXPO, vuole essere un punto di riferimento per i professionisti che operano nel settore delle rinnovabili»

Per Raul Barbieri, direttore commerciale di Veronafiere «la Fiera di Verona già da molti anni collabora con EIOM ed è quindi naturale per noi essere al suo fianco anche in questa occasione, ospitandone il nuovo evento di mcTER dedicato a energie rinnovabili ed efficienza energetica, con un focus sulla produzione del bioidrogeno. Si tratta di un settore molto interessante per i suoi sviluppi futuri, in particolare per le sue applicazioni a livello industriale e nel terziario. In prospettiva, la mostra convegno può ampliare l’offerta merceologica del nostro quartiere fieristico nella filiera delle energie sostenibili che già presidiamo con Progetto Fuoco (biomasse legnose), Oil&nonOil (biocarburanti ed elettrico) e Fieragricola (biogas e agroenergie). Oltre al risvolto commerciale, mcTER EXPO ci permette di promuovere un’ulteriore evoluzione green della nostra economia, dando seguito concretamente all’impegno preso nel nostro piano strategico "ONE"»

«La decarbonizzazione e la transizione energetica richiedono di guardare avanti. Guardare avanti oggi significa da un lato avere ben saldi in mente i principi imprescindibili di sostenibilità e di resilienza che a loro volta richiamano, ma non solo, fonti e vettori rinnovabili e neutralità tecnologica - ha dichiarato Antonio Panvini, direttore generale CTI Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente -. Guardare avanti significa anche affiancare alle tecnologie consolidate che tutti conosciamo strumenti innovativi che al momento, sbagliando, vediamo un po' lontani da questo percorso ma che possono offrire moltissimo, come Intelligenza Artificiale, Blockchain, Realtà Aumentata, Controlli da remoto. Quello che ci aspettiamo di fare con mcTER EXPO è proprio un salto verso il domani con lo sguardo il più possibile aperto per mettere a terra nel migliore dei modi l’approccio Energy Efficiency First.»

Il presidente di ATI Nazionale, il professor Livio De Santoli, in collegamento da Roma ha poi sottolineato «l'importanza di eventi come mcTER EXPO nel percorso italiano ed europeo della transizione energetica, non solo per accrescere la conoscenza delle nuove tecnologie, ma anche per coniugare istituzioni, mondo della ricerca e settore produttivo».

«Siamo senza dubbio di fronte alla fine di un epoca e all'inizio di un’altra - ha dichiarato Angelo Baggini, Università Bergamo e CEI Comitato Elettrotecnico Italiano -. Un’opportunità che impone l’incontro e il confronto di tutta la filiera in appuntamenti come mcTER EXPO».

EIOM, organizzatore di mcTER EXPO, attivo nell’organizzazione di eventi industriali B2B dal 1956, crede nell’efficienza energetica e negli scorsi 18 anni con le giornate mcTER ha interpretato esigenze e necessità delle aziende italiane, partendo da tematiche quali cogenerazione, biomasse biogas biometano, fotovoltaico, storage, arrivando negli ultimi anni fino al tema dell’idrogeno. E nel 2024 mcTER diventa EXPO per dare al contesto un respiro internazionale e potenziare il proprio ruolo come riferimento per le aziende e gli operatori del settore dell’energia, dell’efficienza energetica e delle rinnovabili. mcTER EXPO si prospetta un punto d’incontro privilegiato per fare business, incontrare i decision-maker, dialogare con key player e stakeholders del mercato dell’energia: una vetrina di tecnologie e soluzioni in due giorni di incontri, aggiornamento e confronto, per entrare in contatto con i leader di settore, dialogare con le associazioni di riferimento, le istituzioni e i rappresentanti del mondo della ricerca.

mcTER EXPO si preannuncia appuntamento imperdibile anche per l’ampio ventaglio di seminari, workshop e convegni di alto profilo: oltre 40 gli appuntamenti e le smart session allo studio in collaborazione con enti, associazioni e aziende leader e incentrati su argomenti quali pompe di calore, cogenerazione, fotovoltaico, biometano e biogas, efficienza energetica, generazione distribuita, transizione energetica smart, sistemi ibridi e molto altro ancora, con approfondimenti su settori verticali quali alimentare & beverage, farmaceutico, data center e Waste to Energy.