Parte Marmomac con 1.507 aziende espositrici e due terzi vengono dall'estero

A Veronafiere, al via domani, 26 settembre, la 57esima edizione di Marmomac, la manifestazione internazionale di riferimento per la filiera della pietra naturale. Al salone, fino al 29 settembre, espongono 1.507 aziende, di cui il 68,5% arrivate dall’estero, da 54 nazioni.

Nelle quattro giornate di business e formazione professionale, sono attesi oltre 50mila operatori, accreditati da più di 140 paesi. Sono 12 i padiglioni e 3 le aree esterne da visitare, per oltre 76mila metri quadrati espositivi dedicati a ogni segmento commerciale dell’industria litica: blocchi e pietra grezza, tecnologie e attrezzature per l’estrazione e la lavorazione dei materiali, utensili, prodotti chimici e servizi.

L'apertura ufficiale di Marmomac è prevista alle 11, nell’area Forum del padiglione 10, con ingresso dalla porta Re Teodorico di Viale dell’Industria. In luogo della tradizionale cerimonia inaugurale con taglio del nastro, è in programma un breve saluto da parte del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, con un ricordo particolare del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della sua visita a Veronafiere nel 2010 per la 44esima edizione di Vinitaly.