Verona, i ragazzi in Blu dell'I.T.S. Academy Catania protagonista al Letexpo 2024

VERONA - Una fiera internazionale di quattro giorni ha ospitato alcuni dei principali attori che compongono l’economia del sistema Italia e non solo. Si tratta di LetExpo 2024 svolta a Verona dal 12 al 15 marzo: manifestazione specializzata nei temi della logistica, del futuro sostenibile e dell'alta formazione.

Per il terzo anno consecutivo, i cadetti dell’Its Academy di Catania e dell’istituto “Duca degli Abruzzi” sono stati presenti in Veneto per dialogare a 360 gradi sul sistema viario, marittimo e portuale.

“Un appuntamento di grande importanza a cui non potevamo assolutamente mancare" afferma Brigida Morsellino, dirigente del Politecnico del Mare, vice presidente dell’Its di Catania, cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete nazionale delle scuole di logistica) e presidente “The International Propeller Clubs - Ports of Catania & Southeastern Sicily”.

"Il nostro rapporto con Alis e Alis Academy - prosegue Morsellino - si consolida ulteriormente e di questo bisogna ringraziare la famiglia Grimaldi, il team manager Nicolò Berghinz e tutti coloro che, nei rispettivi settori della logistica e dei servizi, sostengono il nostro progetto per dare tutte le opportunità a grandi uomini e grandi donne che qui si formano e gettano le basi per il loro futuro”.

Tante le conferenze ed i workshop, anche con i ministri e gli altri rappresentanti della politica nazionale, a cui i cadetti hanno partecipato. Un dialogo proficuo in un contesto di logistica e possibilità per il futuro a cui l’intero Paese guarda con estremo interesse. Lo stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - che ha personalmente visitato lo stand dell’Its Academy di Catania, dell’istituto “Duca degli Abruzzi” e della Rete Resil - si è congratulato con i ragazzi e con la vice presidente Brigida Morsellino.

“Dialogare con le istituzioni ed i rappresenti della logistica e della formazione è vitale - afferma la stessa Morsellino -, parliamo di settori che richiedono costantemente profili diversificati, aggiornati e di grande professionalità. Collaborare tutti insieme a livello nazionale, condividendo le buone pratiche, è sicuramente una carta vincente sotto ogni aspetto. Catania ha una grande visibilità e in queste giornate i nostri ragazzi hanno saputo conquistare tutti i presenti con i fatti, la competenza e la passione”.

A queste parole si aggiungono quelle del presidente dell'Its Academy di Catania, il professore ed ingegnere Antonio Scamardella: “Stiamo facendo un grande lavoro ed i numeri raggiunti finora ci stanno dando ragione - conclude -. Su di noi ci sono grandi attese perchè tanti risultati sono già stati ottenuti ma, in un contesto come quello della formazione e dei trasporti, non ci si può fermare ed i nostri cadetti sono chiamati a raccogliere nuove e importanti scommesse future”.