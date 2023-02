Espositori soddisfatti e tanti visitatori per Eos. «Ampi margini di crescita»

Sono lusinghieri i commenti degli operatori che per tre giorni hanno animato i padiglioni di Veronafiere per Eos, l'evento espositivo dedicato ai settori della caccia, della pesca, del tiro sportivo, della difesa e della nautica. La manifestazione si è chiusa ieri, 13 febbraio, con un totale di visitatori pari a 37.594, numero vicino al record italiano del settore.

Ma l'alto numero dei visitatori non è stato l'unico dato evidenziato. «La qualità del pubblico di Eos è notevole: appassionati veri e competenti - ha confermato Daniele Piva, direttore commerciale Beretta - L’intento era di creare un momento di aggregazione importante e così è stato: le aziende hanno investito per presentarsi al meglio. I servizi di Eos e di Veronafiere sono stati davvero all’altezza». Ed è dello stesso parere anche Martin Boucquey, direttore marketing di Browning: «Siamo rimasti impressionati dalle infrastrutture, dall’organizzazione e dai servizi. Il pubblico ci ha rivolto le domande giuste e ha dimostrato competenza. Verremo senz’altro l’anno prossimo e chiederemo uno spazio più ampio». Mentre Frédérik Colombiè della filiale italiana del gruppo belga si è dichiarato sorpreso: «Mai visti così tanti cacciatori e tiratori: ne abbiamo apprezzato l’educazione e condiviso la felicità di un evento dedicato dopo la pandemia».

«Noi del consorzio armaioli italiani abbiamo sempre sostenuto l’importanza di una fiera rivolta ai consumatori - ha commentato Pierangelo Pedersoli, titolare dell’omonima azienda e presidente di Conarmi - Non possiamo che essere soddisfatti della scelta di essere partner dell’organizzazione di Eos. Come produttore di repliche ad avancarica rilevo come queste siano ormai vissute come complementari sia per il tiro sia per la caccia».

Rino Chiappa, presidente del gruppo internazionale Chiappa Firearms, ha manifestato interesse anche per una fiera solo business: «Eos ha ampi margini di crescita e auspico maggiore aggressività anche a livello internazionale. Il mercato italiano è una piccola fetta del nostro business, ma non posso che rilevare positività per l’affluenza e la buona organizzazione».

«Ho sentito solo pareri positivi - ha dichiara Bruno Beccaria, direttore commerciale di Benelli - Per noi molto bene: abbiamo visto molti armieri e anche gli stranieri, abbiamo registrato buonumore e dinamismo, il centro fieristico si è rivelato all’altezza».

«Abbiamo svoltato dopo la fase del Covid - ha rilevato Francesco Gazzetta, direttore vendita Italia di Fiocchi munizioni - Questo dimostra che la passione resta viva nel pubblico italiano. Noi siamo orgogliosi di aver presentato una serie di prodotti “green”, perché puntare alla sostenibilità delle nostre attività ci pare scelta doverosa».

Tutte le associazioni venatorie sono state molto attive durante il salone. «Abbiamo sostenuto l’iniziativa #FirmaPerLaCaccia lanciata dalla federazione europea Face, per sostenere le richieste dei cacciatori e per chiedere all’Europa di non lavorare contro i cacciatori - ha spiegato Massimo Buconi, presidente di Federcaccia - La tanta affluenza di cacciatori italiani in Eos non può farci che piacere, considerando il fatto che abbiamo incontrato molti giovani».

Tanti cacciatori, ma anche tanti tiratori, secondo l’ampio angolo di visuale di Achille Berti, direttore commerciale e marketing del distributore Bignami: «Avevamo il timore che il connubio con i cani e la pesca potesse essere dispersivo, ma non è stato così e siamo molto soddisfatti del risultato».

Soddisfatto anche Luca Sarnataro, global sales director di Crispi sport: «Molta gente nei corridoi persino oggi. La passione traspare nel pubblico che ho trovato anche molto informato e competente: sa quello che vuole».

Tiziano Poli, titolare della fratelli Poli, rappresenta l’artigianato di qualità delle armi e ha ricevuto sensazioni positive: «Abbiamo lavorato molto di più che nell’anno passato e ci aspettiamo di concretizzare in prenotazioni e ordini. Ho visto anche molti trentenni, il che non guasta».

Massimo Tanfoglio, titolare dell’omonima azienda specializzata in armi corte sportive, valuta positivamente l’affluenza: «Più gente c’è meglio è: adesso vedremo anche se questo movimento porterà frutti».

Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda Giorgio Guerini di Fabarm e Caesar Guerini: «Non si può negare il deciso passo avanti rispetto all’anno scorso e anche la qualità del servizio di Eos. Abbiamo misurato la voglia e l’interesse del pubblico dopo la pandemia, valuteremo i risultati in termini di fatturato».

Per quanto concerne la pesca, l’afflusso di visitatori ha positivamente sorpreso anche Edy Donà di Flytiersworld: «Dopo anni complicati, ritrovarsi finalmente tutti insieme è stato emozionante. Per quello che mi riguarda sono molto soddisfatto». Gli fa eco Francesco Ruscelli, direttore generale di Colmic Italia che non ha mancato di mettere in risalto come Eos sia stata un’occasione preziosa per tornare a frequentare le fiere dopo qualche anno di assenza. «Abbiamo incontrato moltissimi clienti, vecchi e nuovi, che hanno mostrato un grande interesse nelle tante novità che abbiamo proposto», ha dichiarato.

«Il periodo è davvero quello giusto e devo dire che l’organizzazione è stata sempre presente e molto veloce nel venire incontro a ogni nostra esigenza», sono state le parole di Orazio Gatti de "Il gatto con gli stivali". E Anche Roberto Trabucco di Trabucco International non ha mancato di mettere in risalto come la scelta di questo momento dell’anno sia davvero azzeccata: «Mi aspetto che l’anno prossimo Eos cresca ancora».

E per finire, Stefano Sammarchi, patron dell’italiana Molix, ha così commentato la sua esperienza a Eos: «Il numero di appassionati che ho visto è andato oltre le mie aspettative. Mi ha molto colpito l’entusiasmo che si respirava fra gli stand e devo dire che la strada intrapresa mi sembra davvero quella giusta».

La prossima edizione di Eos si svolgerà a Veronafiere dal 17 al 19 febbraio 2024.