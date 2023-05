Camera di Commercio e Google, 21 incontri per digitalizzare le imprese

Seo, e-commerce, crm, social media, cybersecurity e ancora advertising e sponsorizzazioni online, e-payment: sono solo alcuni degli ambiti di conoscenze digitali che lavoratori in cerca di occupazione e imprese devono oggi possedere per accrescere la propria competitività. Per questo, la Camera di Commercio di Verona, quest’anno insieme alle altre Camere di Commercio del Veneto, parte con la nuova edizione di "Eccellenze in Digitale", iniziativa realizzata in collaborazione con Unioncamere e Google e organizzata dal Punto Impresa Digitale di Verona.

Dal 3 maggio prossimo al 20 marzo del prossimo anno, lavoratori, persone in cerca di occupazione, imprenditori e personale delle pmi potranno partecipare a 21 appuntamenti tra lezioni online e webinar di formazione gratuiti utili a consolidare le proprie conoscenze personali o la digitalizzazione delle imprese in una visione di medio e lungo periodo. «La Camera di Commercio di Verona - ha spiegato il segretario generale dell’ente Riccardo Borghero - favorisce tutte le iniziative che abbiano positivi risvolti sullo sviluppo socio-economico del territorio: siamo focalizzati sul tema della transizione digitale come fondamentale driver di crescita e di vantaggio competitivo delle nostre imprese. Collaboriamo con Google da dieci anni, abbiamo coinvolto centinaia di imprenditori e altrettante imprese hanno verificato il loro livello di maturità digitale con la nostra consulenza».

Per conoscere il programma delle lezioni e partecipare è necessario iscriversi sul sito a questo link.

Il primo incontro di "Eccellenze in Digitale" partirà mercoledì 3 maggio dalle 14.30 alle 16.30 e sarà dedicato a "Rimanere competitivi in digitale: assessment delle web properties & skills". Seguiranno altri due incontri nel mese di maggio e poi due incontri al mese fino a marzo 2024.

È possibile iscriversi a uno o più incontri. I contenuti della formazione saranno volti a fornire un quadro di strumenti e strategie necessari a garantire una corretta e proficua presenza online, limitando gli impatti negativi del cambiamento e della crisi.

Una parte della formazione sarà dedicata ai "web asset", agli aggiornamenti necessari per la loro corretta gestione e al loro miglioramento, senza tralasciare la cybersecurity, il social media marketing, la seo e altre tematiche di base per partecipanti meno esperti.