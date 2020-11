Castagnaro, a 16 anni ha iniziato con il padre a coltivare ciliegie sotto serra

È il canale Today Agrifood a raccontare la vicenda di Elia Fedrigo (con un video di Alberto Pezzella), oggi 22enne di Castagnaro che, con l'aiuto di papà Lucio, a 16 anni è andato a creare un impianto davvero unico nel suo genere: una produzione di ciliegie sotto serra.

Piccoli grandi spazi per l'agricoltura dei giovani per i giovani e che l'Italia di domani difende e innova. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un impianto di questo genere? A spiegarcelo è proprio il nostro frutticoltore di terza generazione, in questa video intervista.