«Verona-Rigopiano solo andata» in bici per chiedere giustizia per il fratello morto nella tragedia

Stefano Feniello è una delle vittime del disastro accaduto il 18 gennaio 2017 nella zona del Gran Sasso e il fratello Andrea è pronto a salire in sella per raggiungere il luogo della valanga il 23 febbraio, giorno in cui arriverà la sentenza al termine dell’udienza preliminare