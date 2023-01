Frittelle di Carnevale: ricetta di Verona e dove trovare le migliori

Alcuni storici fanno risalire il Carnevale di Verona a millecinquecento anni fa, un momento di grande festa per i veronesi tanto che le tavole venivano invase di dolci e d’allegria. Ed è vera allegria quella portata dalle “fritole”. Era in uso che la corporazione dei panettieri, verso la seconda metà del Trecento, le offrissero per il Carnevale ai propri clienti affezionati. “Fritole”, sta a significare che venivano “frite" originariamente su grasso di maiale, perché l’olio era poco conosciuto. Le frittelle sono quindi un prodotto tipico del Carnevale veronese, che si ricorda come uno dei più vecchi d’Italia.

Dove trovare le più buone a Verona e provincia

Sono i dolci della tradizione di Verona legati al carnevale a rallegrare le vetrine e i banconi delle pasticcerie in questo periodo. Di seguito alcuni indirizzi dove trovare delle frittelle così buone che una tira l'altra e non si riesce a fermarsi. Tra i locali segnalati un discorso a parte lo vuole Galleria Iginio Massari a Verona in Corso Sant'Anastasia, qui si fa sempre la fila e il costo è molto elevato, abbiamo deciso di non inserirlo in graduatoria perchè tutti lo conoscono e abbiamo privilegiato le realtà che sono espressione della tradizione veronese.

Pasticceria Panificio De Rossi, Corso Porta Borsari Verona

Pasticceria Dal Fior Viale Nino Bixio Verona

Pasticceria Caffè del Centro, Via Belfiore Verona

Dolce Locanda, Via Valerio Catullo Verona

Pasticceria Tomasi C.so Milano Verona

Flego, Corso Porta Borsari Verona

Panificio Zoppi, Via Galileo Galilei Verona

Pasticceria Scapini, Via Venti Settembre Verona

Pasticceria Vittorini Via Vasco de Gama Verona

Pasticceria Tosi, Via XX Settembre San Martino Buon Albergo

Panificio Antico Forno, Via Olmo Montorio

Pasticceria Cose Buone pane e dolci Via Scuderlando Castel D'azzano

Dolci Fate Pasticceria Piazza IV Novembre Povegliano Veronese

Panificio Dolce Forno Piazza Nazario Sauro Isola della Scala

Temptations pasticceria, Via S. Matteo Soave

Ricetta delle Fritole veronesi

Sono frittelle morbide ripiene di mela e uvetta e con un goccino di grappa per profumare. Le FRITOLE si differenziano dalle FRITOE veneziane per l'aggiunta di mela nell'impasto.

Ricetta quella delle Fritole che fa la sua comparsa nel 16° secolo in un libro di gastronomia scritto dal cuoco ufficiale di Papa Pio V e che divenne Dolce Nazionale dello stato Veneto.

INGREDIENTI: 300 g farina, 100 g zucchero, 2 uova , 150 g uva sultanina, 2 mele, scorza di 1 limone grattugiata, 1 bicchiere e mezzo di latte, 1 bicchierino grappa, 10 g lievito di birra fresco, sale, olio di semi per la frittura.

PREPARAZIONE: Mettere in ammollo l’uvetta in acqua calda per circa quindicina di minuti. Nel frattempo sciogliere il lievito in mezzo bicchiere di latte tiepido. Sbucciare le mele e tagliarle a pezzetti piccoli, bagnarle con qualche goccia di limone. In una ciotola mescolare le uova con lo zucchero, unire la farina, il bicchiere di latte, il lievito sciolto nel latte. Mescolare con un cucchiaio. Aggiungere ora l'uvetta sgocciolata, i dadini di mela, la grappa, la scorza di limone grattugiata, e un pizzico di sale. Amalgamare bene. Coprire e far lievitare per un'ora e mezza. Quando l'impasto è pronto versare abbondante olio in una padella e portare alla temperatura di 175°. Con l'aiuto di due cucchiai versare l'impasto nella pentola e friggere le frittelle poche per volta. Quando saranno ben dorate da tutti i lati scolarle e far asciugare su carta assorbente. Infine rotolarle nello zucchero semolato.