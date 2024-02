Sfruttamento della prostituzione, armi e abusi sessuali: vasta operazione in corso a Verona

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione di polizia in collaborazione tra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per l’esecuzione di un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona su richiesta della Procura scaligera, di otto misure cautelari per sfruttamento della prostituzione, armi e abusi sessuali.

Seguiranno aggiornamenti: i dettagli verranno resi noti in giornata