Sequestri per 98 milioni di euro, colpo al clan Scalisi: Fiamme gialle al lavoro anche a Verona

L'operazione della guardia di finanza è scattata nella mattinata di venerdì: oltre 50 uomini del comando provinciale di Catania sono al lavoro in diverse province della Sicilia, in Lazio, Lombardia e Veneto, con il supporto del SCICO e la collaborazione dei comandi provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona

Dalle prime ore di venerdì mattina, oltre 50 uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Catania stanno eseguendo in diverse province della Sicilia, in Lazio, Lombardia e Veneto, con il supporto dei finanzieri del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) e la collaborazione dei comandi provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona, un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia, emesso dal tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due imprenditori ritenuti contigui al clan Scalisi di Adrano (CT), articolazione locale della famiglia Laudani.

Nel mirino beni, disponibilità finanziarie e attività commerciali per un valore di 98 milioni di euro